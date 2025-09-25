HABER

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Danimarka sahasında dron görülmesi olayıyla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Danimarka'nın hava sahasında dron görünmesi olayını ciddiye aldıklarını, kritik altyapı güvenliğini sağlamak için müttefiklerle birlikte çalışıldığını bildirdi.

Rutte, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden Danimarka hava sahasında dron görülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile konuştuğunu belirten Rutte, duruma büyük ciddiyetle yaklaştığını ifade etti.

Rutte, "NATO müttefikleri ve Danimarka, kritik altyapımızın güvenliğini ve emniyetini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda birlikte çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

Danimarka’da Aalborg Havalimanı ve diğer havalimanlarında dronların görülmesi, son dönemde Avrupa’da artan dron ve siber tehditleri gündeme taşıdı.

Dronlar, özellikle kritik altyapı olan havalimanlarında uçuşları engelleyerek ciddi güvenlik riskleri oluşturuyor.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, 22 Eylül'de yaşanan olayı "hibrit saldırı" olarak nitelendirerek, bunun sistematik bir risk olduğuna dikkati çekmişti.

AB Dönem Başkanı Danimarka, 1-2 Ekim'de AB zirvesi ve Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. (AA)

