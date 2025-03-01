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  4. NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
01.03.2025 19:41
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini düzeltmesi için "bir yol bulması" gerektiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Zelenskiy'nin Trump ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini söyledi

Rutte, BBC'ye verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerginliğin ardından Zelensky ile iki kez telefonda görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı Trump ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Rutte, görüşmelerde neler konuşulduğunu söyleme yetkisine sahip olmadığını, ancak Zelenskiy'e, "Trump'ın Ukrayna için şu ana kadar yaptıklarına saygı duyulması gerektiğini söylediğini" aktardı.

Rutte, ABD Başkanı Trump'ın hakkının teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"UKRAYNA'YI KALICI BARIŞA ULAŞTIRMAK İÇİN ABD, UKRAYNA VE AVRUPA BİRLİKTE HAREKET ETMELİ"

Mark Rutte, Trump ile Zelenskiy arasında dün yaşanan tartışmanın "talihsiz" olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi onarmaları gerektiğini söyledi.

Rutte, "Zelenskiy'nin ABD Başkanı ve üst düzey Amerikan liderlik ekibiyle ilişkilerini yeniden tesis etmenin bir yolunu bulması önemli." diye konuştu.

Mark Rutte, bu konuyu Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmelerinde dile getirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "Zelenskiy ile iki kez telefonda görüştüm. Ona şunu söyledim: Ukrayna'yı kalıcı barışa ulaştırmak için ABD, Ukrayna ve Avrupa olarak birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Ayrıca, Rutte, Trump'ın 2017'den 2020'ye kadar süren ilk liderliği sırasında, ABD'nin Javelin tanksavar füze sisteminin satışını onayladığını anımsatarak, bunun da Ukrayna'nın Rusya'ya karşılık vermesini sağladığını sözlerine ekledi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO trump zelenskiy
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