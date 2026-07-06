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NATO öncesi gerilimi tırmandıracak paylaşım! Trump, Meloni'yi hedef aldı

Bu hafta Ankara'da yapılacak olan NATO Zirvesi öncesi ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı paylaşım ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi hedef aldı.

NATO öncesi gerilimi tırmandıracak paylaşım! Trump, Meloni'yi hedef aldı
Melih Kadir Yılmaz

Son zamanlarda yıldızı barışmayan ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi Trump'tan, dikkat çeken bir Meloni paylaşımı geldi.

TRUMP'TAN MELONİ'Yİ KIZIDIRACAK PAYLAŞIM

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformunda Meloni'yi kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Trump, Meloni'nin kendisine baktığı bir fotoğrafı paylaştı. Bahsi geçen fotoğrafta Meloni'nin, Trump'a baktığı görüldü.

NATO öncesi gerilimi tırmandıracak paylaşım! Trump, Meloni yi hedef aldı 1

"UZAKLAŞTIRMA KARARINA İHTİYAÇ VAR"

Trump bu paylaşımına ise "Uzaklaştırma kararına ihtiyaç var" ifadesini yazdı. İtalyan basını da bu görseli konu edindi. Corriere della Sera gazetesi, bunun Trump'ın Meloni'ye yönelik bir başka sözlü saldırısı olduğunu ve bunun, analistlerin İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yakınlaşma girişiminde bulunulabileceğini tahmin ettiği Ankara'daki NATO Zirvesi'nden sadece bir gün önce geldiğini belirtti.

NATO öncesi gerilimi tırmandıracak paylaşım! Trump, Meloni yi hedef aldı 2

İKİLİ ARASINDAKİ İLK GERİLİM DEĞİL

İki lider arasındaki ilk ciddi gerilim ise Fransa'daki G7 Zirvesi'nde yaşanmıştı. Trump, bir röportajda Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için neredeyse yalvardığını öne sürmüştü. Meloni ise Trump'ın bu iddiasını yalanlayarak, "Ne ben ne de İtalya asla yalvarmaz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Donald Trump abd Giorgia Meloni
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