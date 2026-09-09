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Nazilli’de çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü. Çok sayıda arazöz ve orman işçisinin de destekleri ile soğutma çalışmaları sürerken öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Nazilli’de çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü

Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.30 sıralarında merkez Pınarbaşı Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre ilçeyi tepeden gören zeytinlik içerisinde alkol kullanan şahıslardan kaynaklandığı ifade edilen yangınla ilgili ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede alana gelerek çalışma başlattı.

Nazilli’de çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü 1

NAZİLLİ'DE KORKUTAN ORMAN YANGINI

Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye ekibi ile birlikte havadan 2 helikopterin çalışması sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.

Nazilli’de çıkan yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü 2

Çok sayıda arazöz ve orman işçisinin de destekleri ile soğutma çalışmaları sürerken öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Nazilli
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