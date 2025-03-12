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Nazilli'de İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı

12.03.2025 16:12
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'ncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı protokolün katılımla gerçekleştirilirken, programda öğrenciler izleyenlerden tam not aldı.

Nazilli'de İstiklal Marşı'nın kabulü törenle kutlandı

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Nazilli Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerince hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yıldönümü etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Aydın Barosu Nazilli temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, siyasi parti temsilcileri, Nazilli Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş, Kuvayi Milliye Efeleri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Nazilli Belediyesi'nin tiyatro salonunda yapılan etkinlikte ilçede okullar arasında yapılan mektup, resim ve şiir alanında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Nazilli Lisesi Müdür Yardımcısı Yalçın Dikili, "İstiklal Marşı, Türk milletinin dünyaya bildirisi ve bağımsızlığının tescilidir. Kıymetli Mehmet Akif in dediği gibi "O şiir bir daha yazılamaz, onu ben de yazamam; onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım, o şiir artık benim değil milletin malıdır." Değerli şairimiz, Mehmet Akif in bu temennisine yürekten iştirak ederek, milletimizin bir daha hiçbir zaman böyle zor günler yaşamamasını diliyor; kendisini, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını minnetle, şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Program, İstiklal Marşı belgeseli ve İstiklal adlı oratoryo gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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