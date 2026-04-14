HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Nazilli'de öğrencilere yangın bilinci aşılandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Şehit Celal Güngör Ortaokulu öğrencilerine yönelik yangın bilgilendirme semineri düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Nazilli İtfaiye Amiri Akansel Serkan Kuru tarafından verilen seminerde, öğrencilere yangın güvenliği konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Seminerde, yangınların çıkış nedenleri, yangın anında doğru davranış şekilleri ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde anlatıldı. Öğrencilerin bir yangın durumunda panik yapmadan hareket etmelerinin önemine dikkat çeken Kuru, doğru ve hızlı müdahalenin hayati rol oynadığını vurguladı. Eğitim kapsamında ayrıca yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, tahliye kuralları ve acil durumlarda izlenecek yollar hakkında da bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları itfaiye amiri Kuru’ya yönelterek cevap aldı. Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının küçük yaşlarda verilmesinin, afetlere karşı hazırlıklı ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

İsrail'i ilk kez bununla vurdular! Tespiti zor, binaların içinde manevra yapabiliyor

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Galatasaray'da deprem etkisi geliyor! Kadro dışı kararı masada

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Engin Polat pavyona gitti! Dilan Polat çıldırdı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'Bu hafta da görmüş olacağız'

78 yıllık marka iflas etti!

78 yıllık marka iflas etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.