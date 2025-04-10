Nazilli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik Nazilli ilçesinde M.K. isimli şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda; 45 adet paketlenmiş satışa hazır şekilde 45 gram metanfetamin, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet cep telefonu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahsın ve ikametinde birlikte kaldığı şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. M.K. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır