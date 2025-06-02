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Nazilli’de zabıta otoparkları denetledi

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler, katlı otopark alanında gerçekleştirdikleri ortak denetim çalışmasıyla önemli bir başarıya imza attı.

Nazilli’de zabıta otoparkları denetledi

Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları plaka sorgulamalarında 1 çalıntı motosiklet ile hakkında yakalama kararı bulunan 2 motosiklet tespit edildi. Ele geçirilen araçlar, gerekli yasal işlemlerin ardından yediemin deposuna gönderildi.
Nazilli Belediyesi olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini dile getiren Belediye Başkanı Op. Dr. Ertuğrul Tetik; "Emniyet güçlerimizle koordineli bir şekilde yürütülen bu tür denetimler, ilçemiz genelinde huzur ve düzenin sağlanmasına önemli katkılar sunmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta
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