HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Ne altın ne para! Hırsızların girdikleri ofisten çaldıkları şaşkına çevirdi

Güney Kore'de bir tasarım ofisi, hırsızların hedefi oldu. Ancak soyguncular, monitörlere veya çekmecelere dokunmadı. Hedeflerinde ise tek bir şey vardı.

Ne altın ne para! Hırsızların girdikleri ofisten çaldıkları şaşkına çevirdi
Enes Çırtlık

Güney Kore'de ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Webtekno'da yer alan habere göre; bir tasarım ofisine giren hırsızlar, ofisteki bilgisayarlardan yalnızca DDR5 RAM'leri çaldı ve diğer hiçbir eşyaya dokunmadı.

SADECE ONU ALDILAR!

Forumlarda paylaşılan bilgilere göre hırsızlar iki masaüstü bilgisayarın temperli cam yan panellerini kırarak kasaların içini açtı. Bu süreçte ofisteki çekmeceler, monitörler veya başka ofis ekipmanlarına en ufak bakmaya tenezzül etmeyen hırsızların tek hedefleri RAM'lerdi.

NADİR BULUNUYOR

Çalınan donanım, DDR5-5600 hızında, 32 GB kapasiteli RAM'lerdi. Üstelik bu RAM'ler, üretici firmanın tüketici pazarından çektiği ve artık nadir bulunan bir seriye ait. Bu da olayın rastgele değil, bilinçli ve seçici bir hırsızlık olduğunu gösteriyor.

Son aylarda DDR5 RAM fiyatları âdeta uçmuş durumda. PCPartPicker verilerine göre 2x32 GB DDR5-5600 kitlerinin fiyatı 2025’in son çeyreğinde globalde ortalama 800 dolara kadar çıktı. Daha hızlı DDR5-6000 kitleri ise 900 dolar seviyelerini gördü. Oysa aynı ürünler sadece birkaç ay önce yaklaşık 200 dolara satılıyordu. Bu ani artış, özellikle ikinci el satıcıları için RAM’leri cazip bir hedef hâline getirmiş durumda.

TOPLAM DEĞERLERİ YAKLAŞIK 1.600 DOLAR DEĞERİNDE

Güney Kore’de çalınan dört modülün toplam piyasa değerinin yaklaşık 1.600 dolar olduğu tahmin ediliyor. Küçük boyutları, kolay taşınabilir olmaları ve yüksek yeniden satış değeri, DDR5 RAM'leri hırsızlar için ideal bir “ganimet” hâline getiriyor.

Uzmanlara göre bu olay, kurumlar ve ofisler için bir uyarı niteliğinde. Şeffaf kasalarla sergilenen yüksek değerli donanımlar, özellikle RAM gibi kolay sökülüp taşınabilen parçalar, daha fazla risk altında.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evinde düşen 86 yaşındaki kadını polis kapıyı kırarak kurtardıEvinde düşen 86 yaşındaki kadını polis kapıyı kırarak kurtardı
Elazığ’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 17 tutuklamaElazığ’da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu: 17 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Güney Kore RAM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.