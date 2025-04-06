"Ne bakıyorsun?" kavgası ölümle bitti! Uzman çavuş kurşun yağdırdı

Olay, akşam saatlerinde Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada oturan Uzman Çavuş Selman K. ile Aras EDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. personeli Yakup Aydın (25) arasında iddiaya göre. ‘Ne bakıyorsun?’ sözünün ardından tartışması çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi ardından Selman K. beylik tabancasıyla Yakup Aydın’a 11 el ateş etti. Vücudunun farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Aydın'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, beylik tabancasıyla birlikte gözaltına alınan Selman K., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır