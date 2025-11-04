Yer: ABD! Ne film sahnesi ne de bilgisayar oyunu... Polis, çocuğu rehin alan şahsı kaskından vurup öldürdü

ABD'de yaşanan olay tüm dünyada gündem oldu. Florida'nın Hillsborough ilçesinde 27 yaşındaki Mario Camacho, 7 yaşındaki kardeşini bıçak zoruyla rehin aldı.

Trending Politics'ten Collin Rugg'ın haberine göre aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti. Olayın yaşandığı odanın önüne gelen 25 yaşındaki Şerif Yardımcısı Antonio Gonzalez, defalarca Camacho'ya seslendi.

BIÇAK, KARDEŞİNİN BOĞAZINDAYDI

Camacho uyarılara rağmen dışarı çıkmadı. Bunun üzerine polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Kapının önünde barikat kurulduğu görülürken, Camacho'nun bıçağı kardeşinin boğazına dayadığı görüldü.

POLİS, KASKINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

Üzerinde motosiklet kaskı ve iki adet taktik yelek bulunan Camacho uyarılara rağmen çocuğu bırakmadı. Bunun üzerine polis kaska doğru ateş etti ve Camacho'yu öldürdü.