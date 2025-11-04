HABER

Yer: ABD! Ne film sahnesi ne de bilgisayar oyunu... Polis, çocuğu rehin alan şahsı kaskından vurup öldürdü

Melih Kadir Yılmaz

ABD'de çekilen görüntüler ne film sahnesi ne de bilgisayar oyunu! Bir şahıs evde kardeşini bıçak zoruyla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı fakat başarılı olamadı. Bunun üzerine kapıyı kırarak odaya giren polis memuru şahsı kaskından vurarak öldürdü. O anlar ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...

ABD'de yaşanan olay tüm dünyada gündem oldu. Florida'nın Hillsborough ilçesinde 27 yaşındaki Mario Camacho, 7 yaşındaki kardeşini bıçak zoruyla rehin aldı.

Yer: ABD! Ne film sahnesi ne de bilgisayar oyunu... Polis, çocuğu rehin alan şahsı kaskından vurup öldürdü 1

Trending Politics'ten Collin Rugg'ın haberine göre aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti. Olayın yaşandığı odanın önüne gelen 25 yaşındaki Şerif Yardımcısı Antonio Gonzalez, defalarca Camacho'ya seslendi.

Yer: ABD! Ne film sahnesi ne de bilgisayar oyunu... Polis, çocuğu rehin alan şahsı kaskından vurup öldürdü 2

BIÇAK, KARDEŞİNİN BOĞAZINDAYDI

Camacho uyarılara rağmen dışarı çıkmadı. Bunun üzerine polis kapıyı kırarak içeriye girdi. Kapının önünde barikat kurulduğu görülürken, Camacho'nun bıçağı kardeşinin boğazına dayadığı görüldü.

POLİS, KASKINDAN VURUP ÖLDÜRDÜ

Üzerinde motosiklet kaskı ve iki adet taktik yelek bulunan Camacho uyarılara rağmen çocuğu bırakmadı. Bunun üzerine polis kaska doğru ateş etti ve Camacho'yu öldürdü.

