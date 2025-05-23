Ne telefon olacak ne de akıllı saat! OpenAI'ın ilk cihazı yolda: 'Geleneksel cihaz anlayışını değiştirecek'

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın, Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive'ın io adlı girişimini yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağı bildirilmişti. OpenAI adına tarihi sayılabilecek bu iş birliğinin nedeni adeta şimdi anlaşıldı. Çünkü iddialara göre, OpenAI ve Jony Ive 'geleneksel cihaz anlayışını değiştirecek' yeni bir yapay zeka donanımı üzerinde çalışıyor. İddiaya göre bu cihaz ne bir akıllı telefon ne de akıllı saat gibi giyilebilir bir teknoloji ürünü olacak. Hatta ekranı bile olmayabilir.

Engadget'in haberine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, Ive’ın şirketi io'yu satın aldıklarını duyurduktan sonra şirket çalışanlarına şirketin planlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Altman, burada çalışanlara “Şirket olarak şimdiye kadar yaptıkları en büyük şeyi yapma şansına sahip olduklarını” söyledi. Burada Altman'ın bahsettiği 'şey' sanıyoruz ki OpenAI'ın Jony Ive'ın katkılarıyla piyasaya süreceği ilk cihazı...

OPENAI'IN İLK CİHAZI EKRANA SAHİP OLMAYABİLİR

Altman ve Ive şirketin ilk cihazının ne olabileceğine dair ipuçları da vermiş durumda. Buna göre bu cihaz, kullanıcıların çevresi ve aktivitelerine tamamen duyarlı olacak, cepte taşınabilecek veya masa üzerinde kullanılabilecek. Ive ile Altman'ın hedeflerinden biri, kullanıcıların ekran bağımlılığını azaltmak olduğundan cihazın büyük ihtimalle ekrana sahip olmayacağı ifade ediliyor. Altman'ın bunun bir gözlük olmayacağını ve Ive'ın ilk etapta kullanıcıların takabileceği bir ürün geliştirmeye hevesli olmadığını söylediği de bildirilenler arasında.

OPENAI'IN İLK CİHAZI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni yapay zekâ cihazının önümüzdeki yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanıyor ve hedef, 100 milyon satışa şimdiye kadar hiçbir yeni cihazın ulaşamadığı hızla ulaşabilmek. Ive'ın ekibinin ise son 4 aydır cihazı seri üretebilecek tedarikçilerle görüştüğü belirtiliyor.

İddiaya göre niyet ise rakip firmaların projeyi kopyalamasını engellemek için cihaz hakkında detayların lansmana kadar açıklanmaması yönünde.

DENENMİŞ ÖRNEKLERİ VAR

Sektörde daha önce denenmiş, OpenAI'ın ilk cihazında olacağı söylenen özelliklerle benzer özelliklere sahip bazı örnekler var. Bunun akla gelen ilk örneği ise Humane adlı şirket ve onun yapay zeka cihazı Ai Pin. Humane, Ai Pin'i büyük umutlarla tanıtmış ancak başarısız olmuştu. Şirket, satılan tüm cihazların bağlantısını şubat ayında kesmişti.

Ancak OpenAI'ın ilk cihazıyla ilgili kısımda ise yöneticilerin söz konusu cihazın dizüstü bilgisayar ve telefondan sonra insanların “temel” cihazlarından biri haline geleceğine inandıkları söyleniyor.