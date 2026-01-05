Necla Özmen'den "Babam" dediği Trump'a çağrı: "Maduro'yu serbest bırak"

Ankara'da yaşayan 55 yaşındaki Necla Özmen, nüfus kaydındaki belirsizlikler ve ailesinin söylemi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın (79) biyolojik babası olabileceğini iddia ederek Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne babalık tespiti için dava açtı. Özmen, öz annesinin ABD vatandaşı olduğunu ve Trump ile bu dönemde bir ilişki yaşadığını ileri sürdü. Necla Özmen, doğum belgesindeki çelişkiler ve biyolojik aile hakkındaki belirsizlikler üzerine aile mahkemesine başvurarak babalık durumunun belirlenmesini talep etti. Özmen, sadece Türkiye'de değil, aynı iddiayla ABD'de de aile mahkemesine elçilik aracılığıyla dava dilekçesi gönderdi.

1970 yılında doğduğunu ve öz annesinin Sofya adında bir ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Öz annesinin kendisini Dursun ve Satı Özmen çiftine evlatlık verdiğini dile getiren Özmen, "Evlatlık verdiği kişinin daha önce çocuğu olup öldüğü için onun nüfusuna geçirmişler beni. 2017 senesinde Sayın Trump'ın başkan seçiminde haberlerde görünce beni yetiştiren anne, 'senin baban bu' dedi. O zamanlar pek inanmak istemedim ama araştırdım, ulaşamadım o dönemlerde. Daha sonra ulaşmak için uğraştım. Mahkemeye verdim, Türk mahkemesine, aile mahkemesine. Orada reddedildi dosya. İstinafa gönderdim. Daha sonra elçiliğe yazı yazdım. Aile mahkemesine gönderilmek üzere. Sayın Trump'ın babam olduğunu ispatlamak istiyorum. Onu da DNA testiyle yapabilirim" dedi.

"TRUMP'IN BANA SAHİP ÇIKMASINI İSTİYORUM"

Kendisini yetiştiren kişinin daha önce NATO'da görev yaptığını söyleyen Özmen, "O dönemlerde tanışmışlar öz annemle. Kendisinin beni kabul etmediğini, kendisinin de zaten 25-26 yaşlarında olduğunu, asker olduğunu söylemişler beni yetiştiren aileye. Hakkımda bilgileri vermiş, benim hakkımda arasıra telefondan bilgi almış ama rahatsızlandığı ve vefat ettiği söylendi bana. Ama ne kadar doğru orasını bilemiyorum" dedi.

"AİLESİNE KABUL ETMESİNİ İSTİYORUM"

Trump'ın kendisini ailesine kabul etmesini isteyen Özmen, "Yani inşallah babam olarak çıkar, benim sadece isteğim kendisiyle yüz yüze görüşmek. Aile olarak tanışmak istiyorum. Kardeşlerimle ve kendisiyle bana sahip çıkmasını istiyorum. Ailesine kabul etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A MADURO ÇAĞRISI

Bu sözlerinden sonra kısa sürede gündem olan Necla Özmen, Venezuela lideri Nicolas Maduro için babası olduğunu iddia ettiği ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

"BABAM TRUMP'IN MADURO'YU BIRAKMASINI İSTİYORUM"

Konuyla ilgili olarak Haber Globel'de açıklamada bulunan Özmen, "Babam Donald Trump'a sesleniyorum. Maduro'yu bırakmasını istiyorum. Bütün dünya ülkeleri buna karşı. Bir an önce savaş bitsin istiyorum. Yapılanları çok yanlış buluyorum" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK, REHİN ALINABİLİRİM, KAÇIRILABİLİRİM"

Can güvenliğinden de endişe ettiğini ve fidye için kaçırılmaktan tedirgin olduğunu da aktaran Özmen, "Sayın Donald Trump'ın kızı olarak ortaya çıkmamdan dolayı can güvenliğimden şüphe ediyorum. Can güvenliğim yok. ABD'nin bana bir an önce yardım etmesini istiyorum. Rehin alınabilirim, kaçırılabilirim" ifadelerini kullandı.