HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Neden bazı insanlar sivrisinekler tarafından hiç ısırılmaz?

İnsanları ısırarak kaşıntı, kızarıklık gibi sorunlara yol açan sivrisinekler, çift kanatlı böcek grubunun "Culicidae" familyası bünyesinde yer almaktadır. İncecik ve uzun bacakları ile öne çıkan bu böcekler bazı insanları sürekli ısırmaya yatkınken kimi insanlara ise asla yaklaşmamaktadır. Sivrisineklerin bazı kişileri neden ısırmadığı konusu ise araştırılan konulardan biridir. Peki, neden bazı insanlar sivrisinekler tarafından ısırılmaz?

Neden bazı insanlar sivrisinekler tarafından hiç ısırılmaz?
Duygun Sarpasan

Yaz aylarının kâbusu olarak da bilinen sivrisineklerin kendine has pek çok farklı nitelikleri vardır. Bu niteliklerinden biri dünya genelinde en ölümcül böcek kategorisinde bulunmalarıdır. Sivrisinekler insanların derisine yönelip kan emen böceklerden biridir. Erkek sivrisinekler ısırma olayına girmezken dişileri ise ısırmak için insana gitmektedir. Ancak sivrisinekler çeşitli nedenlerden kaynaklı bazı kişileri ısırmayı tercih etmemektedir. Bu durumun bilimsel bir açıklaması da mevcuttur.

Sivrisinekler neden bazı kişileri ısırmaz?

Havanın ısınmasıyla beraber bazı böcekler ortaya çıkmakta ve insanları rahatsız etmektedir. Bu böcek türlerinden biri kan emerek beslenen sivrisineklerdir. Eklembacaklılar ailesi içerisinde yer alan bu böcekler yavaş uçma özelliği ile dikkat çekmektedir. Dişi sivrisinekler insanları ısırarak beslenme gereksinimi karşılarken, erkek sivrisinekler ise çiçek nektarları ile beslenmektedir.

Sivrisineğin insana yaklaştığı vızıltılı sesiyle belli olmaktadır. İncecik bacaklara sahip olan bu böcekler, bu özelliklerinden kaynaklı narin böcekler sınıfına da dâhil olmaktadır. Sivrisinekler yalnızca insanları değil, bazı hayvanları da ısırabilmektedir. Bu ısırma neticesinde deride şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gibi durumlar görülebilmektedir.

Dünya çapında çok sayıda farklı türe sahip sivrisinek vardır. Bazıları ısırdığında fazla bir zarar vermezken bazıları ise ciddi sağlık sorunlarının görülmesine sebebiyet verebilmektedir. Sivrisinekler kimi insanların daha çok kanını emerken bazılarına ise dokunmamaktadır. Sivrisineklerin bazı kimseleri kesinlikle ısırmamasının nedeni bilimsel çalışmalara da konu olmuştur. Bu bilimsel çalışmalar sonucunda sivrisineklerin bazı bireylere neden yaklaşmadığına yönelik veriler ortaya çıkarılmıştır.

Neden bazı insanlar sivrisinekler tarafından ısırılmaz?

Sivrisinekler yaygın olarak hava karardıktan sonra görülse de gündüz de uçan sivrisinekler vardır. Bu böcekler kimi insanları özellikle uyurken rahatsız etmektedir. Vızıltılı sesleri ile insanın kulağına kadar gelen bu böcekler tüm gece boyunca birçok kez bir insanı ısırabilme özelliğine sahiptir.

Sivrisinekler bir insanı ısırırken yüz bölgesinden ziyade daha çok ince deriye sahip alanlara yönelmektedir. Dişi sivrisinekler tarafından yapılan bu ısırma eylemi bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Sivrisineklerle alakalı en sık gündeme gelen konulardan biri kimi insanları hiç ısırmaması konusudur. Bu konu hakkında birçok farklı bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda sivrisineklerin bazı insanları ısırmamayı tercih etmesine neden olan faktörler şöyledir:

  • İnsanların kan grupları sivrisineklerin ısırma eylemini gerçekleştirmesinde büyük bir role sahiptir. Özellikle 0 kan grubunda olan kişiler, bu böcekler tarafından daha çok ısırılırken diğer kan gruplarına sahip olan bireyler bu ısırma eylemine daha az maruz kalmaktadır.
  • İnsanlar nefes alıp verirken dışarıya karbondioksit yayar. Karbondioksit oranı daha düşük olan kişiler sivrisinek ısırığı ile karşılaşmazken bu oranın fazla olduğu kişiler daha fazla ısırılır.
  • Bazı insanların derisinde birbirinden farklı bakteriler bulunabilmektedir. Bu bakterilerin az olduğu kişiler sivrisinekler tarafından tercih edilmezken, bakterilerin fazla olduğu kişiler daha fazla ısırılmaya maruz kalmaktadır.
  • Alkollü içecek kokusu da sivrisineklere cazip gelen kokular arasındadır. Bununla beraber çok terleyen insanlarda bu böceklerin favori listesinde yer alır. Terlemeyen insanlar ise onlar için çok dikkat çekici değildir.
  • Sivrisinekler koyu renge sahip giysiler giyenlere daha fazla giderken açık renge sahip giysiler giyenleri tercih etmemektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremden korunmak için okunacak dua...Depremden korunmak için okunacak dua...
Deprem sırasında kendini camdan aşağı atmıştı...Deprem sırasında kendini camdan aşağı atmıştı...

Anahtar Kelimeler:
Sivrisinek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

Yer: Bahçelievler... Kur'an kursunda cinsel istismar iddiası! Belletmen tutuklandı, 17 çocuk pedagog eşliğinde ifade verdi

Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

Yıllardır aranıyordu, bulduğunu iddia etti...

Bu kez Kırklareli sallandı! Açıklarda deprem

Bu kez Kırklareli sallandı! Açıklarda deprem

Kütahya beşik gibi sallanıyor! "İlkinden daha uzun sürdü"

Kütahya beşik gibi sallanıyor! "İlkinden daha uzun sürdü"

Her biri 8 bin TL! Mesleğini bırakıp hobisini tesise dönüştürdü

Her biri 8 bin TL! Mesleğini bırakıp hobisini tesise dönüştürdü

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

İstanbul için yeni deprem tahmini! Üşümezsoy ilk kez açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.