Neden bazı insanlar sivrisinekler tarafından hiç ısırılmaz?

Yaz aylarının kâbusu olarak da bilinen sivrisineklerin kendine has pek çok farklı nitelikleri vardır. Bu niteliklerinden biri dünya genelinde en ölümcül böcek kategorisinde bulunmalarıdır. Sivrisinekler insanların derisine yönelip kan emen böceklerden biridir. Erkek sivrisinekler ısırma olayına girmezken dişileri ise ısırmak için insana gitmektedir. Ancak sivrisinekler çeşitli nedenlerden kaynaklı bazı kişileri ısırmayı tercih etmemektedir. Bu durumun bilimsel bir açıklaması da mevcuttur.

Sivrisinekler neden bazı kişileri ısırmaz?

Havanın ısınmasıyla beraber bazı böcekler ortaya çıkmakta ve insanları rahatsız etmektedir. Bu böcek türlerinden biri kan emerek beslenen sivrisineklerdir. Eklembacaklılar ailesi içerisinde yer alan bu böcekler yavaş uçma özelliği ile dikkat çekmektedir. Dişi sivrisinekler insanları ısırarak beslenme gereksinimi karşılarken, erkek sivrisinekler ise çiçek nektarları ile beslenmektedir.

Sivrisineğin insana yaklaştığı vızıltılı sesiyle belli olmaktadır. İncecik bacaklara sahip olan bu böcekler, bu özelliklerinden kaynaklı narin böcekler sınıfına da dâhil olmaktadır. Sivrisinekler yalnızca insanları değil, bazı hayvanları da ısırabilmektedir. Bu ısırma neticesinde deride şişlik, kızarıklık ve kaşıntı gibi durumlar görülebilmektedir.

Dünya çapında çok sayıda farklı türe sahip sivrisinek vardır. Bazıları ısırdığında fazla bir zarar vermezken bazıları ise ciddi sağlık sorunlarının görülmesine sebebiyet verebilmektedir. Sivrisinekler kimi insanların daha çok kanını emerken bazılarına ise dokunmamaktadır. Sivrisineklerin bazı kimseleri kesinlikle ısırmamasının nedeni bilimsel çalışmalara da konu olmuştur. Bu bilimsel çalışmalar sonucunda sivrisineklerin bazı bireylere neden yaklaşmadığına yönelik veriler ortaya çıkarılmıştır.

Neden bazı insanlar sivrisinekler tarafından ısırılmaz?

Sivrisinekler yaygın olarak hava karardıktan sonra görülse de gündüz de uçan sivrisinekler vardır. Bu böcekler kimi insanları özellikle uyurken rahatsız etmektedir. Vızıltılı sesleri ile insanın kulağına kadar gelen bu böcekler tüm gece boyunca birçok kez bir insanı ısırabilme özelliğine sahiptir.

Sivrisinekler bir insanı ısırırken yüz bölgesinden ziyade daha çok ince deriye sahip alanlara yönelmektedir. Dişi sivrisinekler tarafından yapılan bu ısırma eylemi bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilmektedir.

Sivrisineklerle alakalı en sık gündeme gelen konulardan biri kimi insanları hiç ısırmaması konusudur. Bu konu hakkında birçok farklı bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda sivrisineklerin bazı insanları ısırmamayı tercih etmesine neden olan faktörler şöyledir: