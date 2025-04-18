Neden bazı kelimeleri söylemekte zorlanırız? Dil sürçmelerinin sebebi

Gerek genetik gerekse psikolojik faktörlerden dolayı bazı kişiler konuşma esnasında kelimeleri tam olarak söyleyemeyebilmektedir. Öte yandan kimi insanlarda ise sohbet esnasında dil sürçmesine çok sık rastlanılmaktadır. Çoğunlukla istem dışı gerçekleşen dil sürçmesinin birden fazla nedeni mevcuttur. Bu konu pek çok psikiyatri uzmanı tarafından derinlemesine araştırılmış ve bu araştırmalar sonucunda bazı kritik noktalara varılmıştır.

Neden bazı kelimeleri söylemekte zorlanırız?

Kimi kişiler konuşma sırasında ağzından çıkan tüm kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz ederken kimileri ise bazı sözcükleri hatalı ya da anlamsız bir şekilde söyleyebilmektedir. Bunun yanı sıra bazı kişilerde çeşitli sesleri çıkaramama, akıcı bir şekilde konuşamama ya da cümle kurmada zorluk çekme gibi durumlar görülebilmektedir. Bu tür durumlar genellikle konuşma bozukluğu rahatsızlığının belirtileri arasında yer almaktadır.

Konuşma bozukluğu, dil sürçmesi durumundan çok farklıdır. Daha çok anne babasında konuşma bozukluğu sorunu olan çocuklarda genetik yatkınlıktan kaynaklı bu soruna rastlanılabilmektedir. Öte yandan nörolojik hastalıklara veya çevresel faktörlerden kaynaklı çok strese maruz kalan kişilerde de konuşma bozukluğu durumu ortaya çıkabilmektedir. Dil sürçmesi ise konuşma bozukluğu sorunu olmayan, daha çok psikolojik kökenli olan bir durum olarak bilinmektedir.

Dil sürçmesi nedir?

Bazı bireyler sözlü iletişimde hiçbir sorun yaşamazken bazıları ise yaşayabilmektedir. Sözlü iletişimde en sık rastlanılan durumlardan biri dil sürçmesi durumudur. Genel olarak konuşma esnasında ağızdan çıkan sözcüklerin istem dışı hatalı, yanlış veya eksik söylenmesi durumu, dil sürçmesi olarak tabir edilmektedir.

Kimi kişiler konuşurken bazı sözcükleri hatalı söylemekle beraber, cümle kurma esnasında da sözcüklerin yerini karıştırabilmektedir. Konuşma bozukluğu problemi ile karıştırılan bu durum tamamen psikolojik etkenlerden kaynaklı ortaya çıkmaktadır. Psikoloji alanında da dil sürçmesi konusuna yer verilmiş ve bu durumu tetikleyen sebepler araştırılmıştır. Ayrıca dil sürçmesi olayı psikanaliz olarak bilinen, bilinçdışı durumlarla alakadar olan psikoterapi kuramının ele aldığı temel unsurlardan biri olarak da bilinmektedir.

Dil sürçmelerinin sebebi nedir?

Dil sürçmesi birçok kişinin başına gelen ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyen durumlardan biri olarak tanımlanabilmektedir. Dil sürçmelerinin sebebi psikanaliz bilim dalının kurucusu olarak bilinen ve nörolog olarak tanınan Sigmung Freud tarafından araştırılmış bir konudur.

Freud tarafından yapılan araştırmalar neticesinde bazı insanlarda dil sürçmesinin görülmesinin en yaygın nedenlerinden biri bilinçdışı ortaya çıkan düşüncelerdir. Düşüncelerin yanı sıra bastırılmış arzu ve duyguların da beklenmedik bir anda ortaya çıkması, dil sürçmesine sebebiyet vermektedir. Bu duygu ve hislerin bir anda açığa vurulması neticesinde söylenecek olan kelimeler hatalı bir şekilde ağızdan dökülmektedir. Tüm bunların yanı sıra kişinin bitkin hissetmesi, uykusuz olması gibi faktörlerde konuşma esnasında dil sürçmelerine yol açabilmektedir.