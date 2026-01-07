Bazı insanlar araba yolculuklarında mide sorunları yaşayabilirken bazı insanlar uçakta bu sorun ile karşı karşıya kalabilirler. Araç tutması olarak adlandırılan bu durum herkeste aynı şekilde görülmeyebilir. Bu tür etkiler ciddi sağlık sorunları olarak değerlendirilmezler. Aynı zamanda kalıtımsal ya da sonradan meydana gelen hastalıklar olarak da kabul edilen durumlar değildir.

İnsanlardaki denge sistemi anatomisi her insanda farklı şekilde gelişebildiği için araç tutması ya da baş dönmesi gibi durumlar tüm insanlarda gözlemlenmeyebilir. Bu tür farklılıklar üşüme ya da terleme hislerinde de aynı şekildedir. Yaz aylarının sıcak günlerinde bazı insanlar çok terlerken bazıları sıcaktan o kadar etkilenmeyebilir. Ya da soğuk kış günlerinde herkes aynı derecede üşümeyebilir.

Neden denizden çıkınca yorgun hissederiz?

Güneşli ve sıcak günlerde insanlar dışarıda çok fazla zaman geçirdiği zaman günün hangi zaman diliminde olunduğuna da bağlı olarak yorgunluk hissedebilirler. Özellikle kişiler denizden çıktıkları zaman farklı seviyelerde yorgunluk hissedebilmektedirler. İnsan vücudu ısı dengeleme ismi verilen bir dizi mekanizma sayesinde sıcaklıkları belli bir seviyede tutmaya çalışır. Terleme esnasında buharlaşan su derinin üzerinden vücudun dış kısmına aktardığı enerji ile vücut sıcaklığının düşmesine neden olmaktadır.

Terleme ile birlikte vücutta ciddi oranda su kaybı yaşanır. Bu su kaybı kan hacminde de azalmaya neden olur. Dolayısı ile tüm dokulara kan ile yeterli oranlarda besin ve oksijen taşınabilmesi için akciğerlerin ve kalbin çalışma temposunun da arttırılması gerekmektedir. Tüm bu durumlar da kişilerde yorgunluk hissine yol açmaktadır.

Yaz aylarında serinlemek için denize giren insanlar, çıktıklarında kendilerini yorgun hissedebilirler. Bu durumun birden fazla nedeni bulunabilir. Örnek olarak kişilerin denizde ne kadar süre için kaldıkları yorgunluk oranlarında etkili bir unsurdur. Uzun süreler denizde kalan kişiler deniz içinde geçirdikleri süre içinde yüzerken kulaç atarken ya da çeşitli oyunlar oynarlarken efor sarf edecekleri için yorulabilirler.

Karada yapılacak hareketleri su içinde yapmak ayrıca suyun zorlayıcı etkisi nedeni ile de daha yorucu olabilmektedir. Bunlar dışında insanların denizdeyken de güneş ışıklarına ve sıcak havaya maruz kalmaları yorgunluk etkisine yol açabilmektedir. Kişilerin uzun süre güneşin yüksek enerjili ışınlarına maruz kaldıkları zaman yorgunluk hissetmeleri de normal olarak kabul edilmektedir.

Yaz aylarında ağırlıklı olmak üzere sıcak havanın ve güneşin neden olduğu yorgunluk hissini atmanın yolları da bulunmaktadır. Kişiler serin ve gölge bir alanda dinlenerek ve bol su tüketerek sıcak hava nedeni ile kaybettikleri suyu geri kazanabilirler.