Herhangi bir olay ya da durum, kişinin içinde bulunduğu anda yaşanmıyor olmasına, geçmişte gerçekleşmiş olmasına rağmen kişiye göre o anda yaşanıyor gibi gelebilir. Uzmanlara göre çok fazla kişinin başına gelebilen bu durum ara sıra oluyorsa normal karşılanabilir ancak ne kadar sık oranlarda yaşanıyorsa o kadar tehlikeli de olabilmektedir. Bir hastalığın belirtisi olarak da kabul edilen geçmişte yaşanan bir anı o an yaşanıyormuş gibi hissetme durumu, kişide varsa bu saklanmamalı ve mutlaka bir doktora danışılmalıdır.

Yapılan çeşitli araştırmalara göre, insanların üçte ikisi kadarı hayatları boyunca en az bir kere bir şeyi daha önceden görmüş ya da yaşamış olduğu hissine kapılabilmektedir. Bir olayı daha önce yaşamış gibi hissetmek o olay ya da durum yaşanmamış olsa da kişiye kötü ve tuhaf hissettirebilir. Böyle durumlarda panik yapılmamalı ve vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Çünkü bu durum çok ciddi bir hastalıktan kaynaklı olarak gerçekleşiyor da olabilir.

Bazen neden geçmişte yaşadığımız bir anı “şimdi oluyormuş” gibi hissederiz? Sebebi nedir?

Yaşanmış olan bir durumu ya da olayı daha önceden yaşamış gibi hissetmek, tıp alanında deja vu olarak tanımlanmaktadır. Bu kelime Fransızca bir kelimedir ve Türkçe tam karşılığı "zaten görülmüş" olarak açıklanır. Bir yere daha önce hiç gidilmediği halde gitmiş gibi hissetmek, görmediği birini ya da bir durumu daha önce görmüş ya da o kişi ile daha önce tanışmış gibi hissetmek bu durumu açıklar. Yaşanan bu hissin nedeni ise çeşitlilik gösterebilmektedir.

Geçmişte yaşanmış bir anın mevcut anda gerçekleşmiş gibi hissedilme durumu özellikle bazı kişilerde çok sık yaşanabilir. Bazı epilepsi hastaları kriz geçirmeden hemen önceki süreçte bu hisse kapılabilmektedir. Çeşitli uzmanlar bu hissi çok sık yaşayan kişilerin sağlıksız olduklarını ve mutlaka profesyonel destek almaları gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü bu durum çok ciddi ve ölümcül bir beyin hastalığının bir göstergesi olarak da meydana gelebilmektedir.

Bilimsel açıklamalara göre beynin sağ lobu ile sol lobu milisaniyeden çok daha küçük bir zaman farklı ile çalışmaktadır. Bu da bir tarafın diğer taraftan daha önce algıladığı anlamına gelir. Geç algılayan taraf bu olayı daha önceden yaşanmışlık hissi verir. Sinir aksonlarındaki minik sapmanın bu duruma neden olduğu bilinmektedir.

Başka bilimsel araştırmalara göre bu his ve deneyim şizofreni, anksiyete, kişilik bozuklukları gibi farklı beyin kaynaklı hastalıklara bağlı olarak yaşanmaktadır. Bir diğer kanı ise son yıllarda ortaya çıkmış olan sicim teorisi ile ilgilidir. Sicim teorisi kişilerin algılayamadığı ya da farkında olmadığı paralel evrenlerde yaşayan ve kişilerle eşlenik olan benlikleri ifade etmek için kullanılan bir ifadedir.

Sicim teorisine göre paralel evrenler mevcut olabilir ve bu evrenlerde kişilerin eş benlikleri yaşamaktadır ve her insan başka bir evrenin yansıma evreninde olabilmektedir. Zaman ve bilgi de aynı anda olunan noktada mevcuttur. Üç boyutlu algılama kapasitesi en yakındaki bilgiyi alamaz ve bu evrenlerin yansımalarının tekrarı kişiye geçmişte yaşanmış olan bir anı o anda yaşanıyormuş hissi verir. Bu teori kanıtlanmamış olmakla birlikte uzmanlar üzerinde çalışmaktadır ve şimdi oluyormuş gibi hissetme deneyiminin bu durum ile bağlantısı olabileceğini öne sürmektedir.