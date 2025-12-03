HABER

Neden gökyüzü mavi ama uzay karanlık? Sebebi nedir?

Gökyüzünde ya da uzay boşluğunda gerçekleşen ve görülen birçok olay ve durum çok çok eski zamanlardan beri insanlık için önemli bir merak konusu olmuştur. Bilimin gelişme nedenlerinden biri de bu durumdur. Gökyüzündeki olaylar ve gizemler bilim insanları tarafından günümüzde de araştırılmakta ve açıklanmaktadır.

Ferhan Petek

Hem halk arasında hem de bilim insanları için araştırılmaya değer görülen ve merak edilen bir konu da gökyüzünün rengidir. Gökyüzünün neden mavi olduğu yapılan deneyler ve araştırmalar sonucunda belirlenmiş ve bilimsel olarak açıklanmıştır. Buna karşılık uzayın karanlık olarak görüntülenmesi de bir başka merak ve araştırma konusu olmuştur.

Atmosferin içinde %21 oranında oksijen vardır ve % 78’i nitrojen gazından oluşur. Geride kalan kısımda ise genel olarak su buharı ve argon gazı yer alır. Ayrıca atmosferde kül, polen ve toz gibi parçalar da bulunmaktadır. Güneşten gelen ışınlar atmosferin içinde kırılmaya uğramadan önce beyaz renkte görünür. Bunun dışında gökkuşağındaki tüm renkleri de içerir.

Ünlü bilim insanı Isaac Newton, karanlık bir odada küçük bir delikten gelen güneş ışıklarını prizmadan geçirmiş ve bu sayede bir renk tayfı oluştuğunu gözlemlemiştir.

Işınlar atmosfere girdiği zaman atmosferin içinde parçacıklara çarpar ve saçılır. Gökyüzünün mavi renkte olması da temel sebep olarak Rayleigh saçılımı ile açıklanır. Bu isim bu teoriyi ortaya atıp kanıtlayan fizikçi Lord Rayleigh’in adını almıştır.

İnsanın çıplak göz ile algılayabileceği ışığın dalga boyu 400 nm ile 700 nm arasında değişkenlik göstermektedir. Elektromanyetik spektrumun bu kısmına görünür ışık adı verilir. Bütün renklerin dalga boyları farklı olur. Bu durumda da saçılma durumu tüm renkler için aynı şekilde olmaz. En çok saçılan ışınlar dalga boyu açısından en az olan renklerdir. Bu renkler ise mor ve mavi renkleridir.

Gökyüzünün mavi olmasının nedeni ışığın nasıl yayıldığı ve çevreye nasıl dağıldığı ile açıklanabilen bir durumdur. Işık, dalga boyu ve frekans ile sınıflandırılan elektromanyetik bir radyasyon biçimi olarak tanımlanır. Buna bağlı olarak da gökyüzünün rengi ışığın çevreye yayılması ile ilişkilidir. Bu da ışığın dalga boyuna atmosferde yer alan moleküllerin boyutlarına ve bu moleküllerin yoğunluklarına bağlıdır.

Güneşten gelen ışık atmosfere ulaştığı zaman hava molekülleri ile çarpışarak dağılır. Bu dağılma ışığın dalga boyuna göre değişkenlik gösterir ve gökyüzünün rengi de bu şekilde belirlenir. Dalga boyu uzun olan ışıklar olan kırmızı ve turuncu ışıklar daha çok dağılır. Rayleigh dağılımı da budur. Ancak insan gözü genel olarak mavi renkteki ışığı daha iyi algılar. Bu durum da mavi ışığın insan gözü tarafından daha rahat bir şekilde algılanmasına, bu sayede de gökyüzünün mavi renkte görünmesine neden olur.

Uzayın karanlık olmasının sebebi ise bilindiği gibi ışık eksikliği değildir. Güneş parlak olsa bile uzay karanlık görünür. Sayılamayacak kadar çok yıldız ve galaksi vardır ve tüm bu gök cisimleri yeteri kadar ışık oluşturabilir. Karanlığın nedeni ise ışık ve aydınlanma ilişkisi ile bağlantılı olarak açıklanır.

Işığın bir yeri aydınlatabilmesi ışığın yansıdığı maddenin ışığı bulunduğu yere yansıtabilmesine bağlıdır. Dünyadaki tüm maddeler uzayda yer alanların aksine ışığı yansıtabilmektedir. Uzayda ise dünyanın atmosferinde olduğu gibi maddesel bir ortam söz konusu değildir. Bu nedenle de asıl sorun ışığın eksikliği olmaz. Işığı yansıtacak olan madde uzay ortamında bulunmadığı için uzay daima karanlık görünür.

