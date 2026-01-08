HABER

Neden "İmdat" çağrısı için "Mayday" denir?

“Mayday” havacılık ve denizcilik alanlarında acil durumların bildirilmesi amacıyla kullanılan standart bir çağrı ifadesidir. Bu kavram uluslararası iletişim kurallarına göre tanımlanan can ve araç güvenliğini ilgilendiren durumlarda kullanılır. Kaptanlar ve pilotlar tarafından iletilen bu çağrıya göre mevcut durum ciddi ve derhal müdahale gerektirmektedir. Peki, neden "İmdat" çağrısı için "Mayday" denir?

Defne Vera Şahin

Mayday çağrısı telsiz haberleşmesinde diğer tüm mesajlara göre öncelik taşır. Bu sinyal iletildiğinde aynı frekansta bulunan diğer iletişimler kesilir ve dikkat tamamen acil duruma yönlendirilir. Bu sayede yardım sağlayabilecek birimlerin hızlı ve koordineli şekilde harekete geçmesi amaçlanmaktadır. Uluslararası kabul görmüş bir terim olması farklı ülkelerdeki ekiplerin mesajı aynı anlamda algılamasını sağlar. Bu noktada neden Mayday dendiği merak edilen detaylardan biridir.

Neden "İmdat" çağrısı için "Mayday" denir?

“Mayday” ifadesi günümüzde havacılık ve denizcilik alanlarında kullanılan en bilinen kritik acil durum çağrısıdır. Bu terim uluslararası iletişimde can güvenliğini ilgilendiren durumların hızlı ve net bir şekilde bildirilmesi amacıyla standart hâle getirilmiştir. “Mayday” kelimesinin tercih edilmesi rastlantısal değildir.

  1. yüzyılın başlarında telsiz haberleşmesinin yaygınlaşmasıyla beraber deniz ve hava araçları için ortak bir acil durum ifadesine ihtiyaç duyulmuştur. O dönemde farklı ülkeler ve diller arasında kullanılan çeşitli yardım çağrıları iletişimde karışıklıklara yol açabilmekteydi. Bu yüzden herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek telaffuzu net ve yanlış anlaşılma ihtimali düşük bir terim belirlenmesi gerekmiştir.

“Mayday” kelimesinin kökeni Fransızca “m’aider” ifadesine dayanmaktadır. Bu ifade “bana yardım edin” anlamına gelir. Bu kavram Fransızca ile İngilizce konuşanlar tarafından benzer şekillerde telaffuz edilebilmektedir. Uluslararası bir ortamda kullanılacak acil durum çağrısının farklı aksanlar ve diller arasında anlaşılabilir olması önemli olduğundan “Mayday” kavramı uygun bir seçenek olarak belirlenmiştir.

Seçilen bu terimin önemli bir özelliği telsiz iletişiminde kolay ayırt edilebilir olmasıdır. “Mayday” kelimesi kısa, net ve belirgin bir ses yapısına sahiptir. Gürültülü ortamlarda, parazitli telsiz sinyallerinde ya da stresli anlarda dahi diğer kelimelerden ayrışabilmektedir. Uluslararası kurallara göre “Mayday” çağrısı üç kez art arda söylenir. Bu tekrarın nedeni çağrının sıradan bir mesaj olmadığını ve acil durum içerdiğini vurgulamak amaçlıdır.

“Mayday” çağısı zamanla Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gibi kurumlar tarafından da resmî olarak kabul edilmiştir. Bu sayede hangi ülkeden olduğu fark etmeksizin bir pilotun ya da kaptanın yaptığı “Mayday” çağrısı tüm ilgili birimler tarafından aynı anlamda algılanmaktadır. Bu standart haline gelen çağrı arama-kurtarma faaliyetlerinin daha hızlı ve etkili yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

“Mayday”in yalnızca gerçek ve ciddi tehlike durumlarında kullanılması da bu terimin önemini daha da artırmaktadır. Bu yüzden can kaybı riski, kontrol kaybı, batma ya da düşme tehlikesi gibi durumlar haricinde kullanılması kesinlikle uygun değildir. Bu kurala uyulması acil iletişimin güvenilirliğini korumak açısından zorunludur.

