Neden üşüdüğümüzde titreriz? İnsan vücudunun ısınma mekanizması

İnsan vücudu birçok farklı olay karşısında çeşitli reaksiyonlar gösterebilmektedir. Bu reaksiyonlardan biri üşüme hissi sonrasında titremedir. Kimi insanlar soğuk havanın hâkim olduğu dönemlerde daha fazla üşürken bazıları ise daha az üşüyebilmektedir. İnsan vücudunun ısınma mekanizması beyinde bulunan bir bez ile yakından ilişkilidir. Öte yandan üşümeyle beraber titreme durumu da ortaya çıkmaktadır. Bu noktada birçok kullanıcı neden üşürken titrediğimiz konusu üzerine yoğunlaşmaktadır.

Üşüyünce vücut neden titrer?

Bazı kişiler çeşitli hastalıklardan kaynaklı, hava soğuk olmasa dahi daha fazla üşüme ve titreme olayını yaşarken kimileri ise yalnızca ortam soğuk olduğunda üşüme durumunu yaşamaktadır. Üşümeye sebebiyet veren birden fazla neden vardır. Bu nedenlerden ilki havanın dondurucu şekilde soğuk olmasıdır. Bu tür bir havada çoğu kişi üşümekle birlikte ardından istemsizce titremektedir. Üşüyünce vücut kaslarında istemsiz bir şekilde kasılıp gevşeme olayı meydana gelmektedir. Bu durum insanların bir yandan üşürken bir yandan da titremesine sebebiyet vermektedir.

İnsanların vücut ısısını koruması son derece önemlidir. Bu vücut ısısında düşme olayı başladığında vücut kendini koruma altına almak ve sıcaklık ayarını düzenlemek için titremeye başlamaktadır.

Neden üşüdüğümüzde titreriz?

Bir insan dört mevsimde üşüyorsa bunun altında başka sebepler vardır. Daha çok kış mevsiminde görülen üşüme durumu kansızlık, ateş, enfeksiyon, sıtma, menopoz gibi durumlarda da görülebilmektedir. Hastalığa bağlı olarak gelişen üşüme ve titreme durumlarına bazen yüksek ateş de eşlik edebilmektedir. Doğru bir şekilde tedavi edildiğinde bu üşüme sorunu ortadan kalkabilmektedir.

Diğer yandan herhangi bir hastalık olmaksızın çok soğuk havalarda üşümek son derece doğal bir olaydır. Üşüyen bir insan bir süre sonra titreyebilmektedir. Vücut bu noktada soğuk havaya karşı tepki olarak titreme eylemini gerçekleştirmektedir.

Beyin kısmında hipotalamus ismiyle bilinen, vücudun birçok fonksiyonunu yönetmekle görevli bir yapı bulunur. İnsan vücudunun ısı dengesi üzerinde de önemli bir role sahip olan bu yapı, vücut sıcaklığı düştüğünde devreye girmekte ve vücudu koruma altına almaktadır.

İnsan vücudunun ısınma mekanizması nasıl çalışır?

İnsan vücudunun ısınma mekanizması beyinde yer alan ve sıcaklık dengesinin düzenlenmesini sağlayan hipotalamus bezi ile alakalıdır. İnsan vücudunun sıcaklığında azalma meydana geldiğinde beyin bu duruma karşı tepki verir ve istemsiz bir şekilde kaslarda kasılma durumu yaşanır. Kaslardaki bu kasılmalar neticesinde titreme olayı görülür.

Titreme olayında düşen vücut ısısı yeniden artmamaktadır. Ancak titreme sayesinde bu ısı değerinin daha fazla düşmesi engellenmektedir. Beyin bölgesinde konumlanan hipotalamus, vücudu çeşitli tehditlere karşı korumak için reaksiyon olarak titreme eyleminin görülmesini sağlamaktadır. Vücut ısısı 37 derecenin altında seyretmeye başladığında savunma mekanizması olarak titreme eylemi devreye girmektedir.