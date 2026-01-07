Yirmilik dişler çenenin en arka tarafında görülen ergenlik döneminin son aşamasında ortaya çıkabilmektedir. Üçüncü büyük azı dişi olan yirmilik dişer tam gömülü ya da yarı gömülü olarak çıkabilmektedirler. Bu dişlerin en belirgin durumu dişin çıktığı kısımda hissedilen ağrılardır. Bu ağrılara bazı zamanlarda diş etinde kızarıklık, lenflerde hassaslık, ağzı açma konusunda kısıtlı hissetme ya da konuşma zorlukları da eşlik edebilmektedir. Ağrılar bazen hafif bazen ise çok acı verici olabilmektedir.

Genel olarak en sık görülen yirmilik diş belirtileri şunlardır:

Diş etinde akıntı

Dişin çıktığı bölgede hafif ya da şiddetli ağrılar

Diş etinde şişlik

Ağız açarken ya da konuşurken zorluk yaşanması

Diş etlerinde iltihap

Diş etinde kızarıklık

Lenflerde hassasiyet oluşması

Bir kişide özellikle gömülü halde bulunan yirmi yaş dişlerinin anlaşılması genel olarak ağrı ile mümkün olabilmektedir. Ortaya çıkan ağrı diğer dişlere de zarar verebilmektedir. Hissedilen diş ağrısı ile birlikte yirmi yaş dişlerinin yer aldığı bölgede hassasiyet ya da yutkunma güçlü gibi durumlar görülmesi de yirmilik dişlerin karakteristik bazı özellikleridir.

Neden yirmilik diş çıkarırız? Sebebi nedir?

Hemen hemen her insanda yirmilik dişler vardır ve aşağı yukarı aynı dönemlerde çıkabilir. Ergenlik döneminde karşılaşılabilen bir durum olan yirmi yaş dişleri bu dönemin en büyük ağız ve diş sağlığı sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Daha çok çocukluk ve ergenlik dönemi olarak adlandırılan süreçlerde çıkmasının nedeni çocuk çenesinde yeteri kadar yer olmaması ile ilişkilendirilmektedir.

Uzmanlara göre geçmişteki insanların ve yaşanan insanlık tarihi evrimlerinin de yirmi yaş dişinin ağrılı olarak kendini göstermesi konusunda etkili olduğu kabul edilmektedir. Çünkü geçmiş dönemlerde insanlar sert, kabuklu yemişler, av etleri, pişmemiş çiğ sebzeler ve meyveler tüketmişlerdir. Bu nedenle de yedikleri bu sert yiyeceklere bağlı olarak çeneleri genişlemiştir. Ancak gelişmeler ve sanayileşme ile birlikte yiyecek tüketiminde çeşitlilik oluşması ve tüketimin artması çenelerin büyümeleri geçmişe göre git gide azalmıştır.

Çocukluk dönemlerinde yirmilik dişlere gereksinim duyulmaması bu dişlerin genç yetişkinlik dönemlerinde çıkmasının bir başka nedeni olarak açıklanmaktadır. Modern insandan önceki dönemde sert yiyecekler tüketilmesi azı dişlerinin kaybedilmesine yol açmıştır. Bu dişlerin yerini de yirmilik dişler almıştır. Bir anlamda yirmilik dişler azı dişlerinin yedek dişleri gibi kabul edilmiştir.

Ağızlarda yer alan ilk kalıcı azı dişleri altı yaştan itibaren çıkmaya başlamaktadır. İkinci azı dişleri ise 12 yaşında çımaya başlar ve ilk azı dişlerinin yedeği gibi değerlendirilirler. Üçüncü azı dişleri ise yirmilik dişlerdir ve 21 yaşa kadar çıkabilirler.