Nedenini henüz kimse bilmiyor... Ünlü iş insanı Beyhan Benardete evinde ölü bulundu

Çamlık Mahallesi'ndeki site evinde yalnız yaşadığı belirtilen Benardete'den (61) haber alamayan yakınları, durumu site görevlilerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ EVİN SALONUNDA BULUNDU

Bunun üzerine Benardete'nin ikametine giren görevliler, iş insanını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede, Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLACAK

İş insanı Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cenazenin daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

ESKİ MİLLİ GOLF SPORCUSU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan iş insanı Beyhan Benardete'nin eski milli golf sporcusu olduğu ve birçok müsabakada da aktif olarak golf oynadığı öğrenildi.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır