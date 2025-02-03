HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nedime ne demek? Nedime ne yapar?

Nedime ne demek? Nedime ne yapar?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
19.01.2025 16:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nedimelik genellikle yabancı filmlerde görülen bir kavram olsa da günümüzde Türkiye'deki düğünlerde de giderek yaygın bir şekilde tercih edilmeye başlanmıştır. Bu gelenek özellikle modern düğün konseptleri ve organizasyonlarında öne çıkmaktadır. Peki, nedime ne demek, ne yapar?

Nedime ne demek? Nedime ne yapar?

Düğünler hem kültürel geleneklerin hem de kişisel tercihlerin en zarif şekilde birleştiği özel anlardan biridir. Bu özel günün merkezinde yer alan gelin, çevresindeki nedimelerle birlikte günü daha anlamlı ve özel hâle getirir. Gelin ve nedimeler manevi destek ve görsel uyum açısından düğünün ruhunu tamamlayan unsurlardır. Düğünlerde gelin, hazırlıkların odak noktasıdır. Gelinliğinden saçına, makyajından aksesuarlarına kadar her detay bu özel günün büyüsünü yansıtır. İşte bu noktada gelinin en büyük destekçileri olan nedimeler devreye girer.

Nedime nedir?

Düğün hazırlıkları sürecinde gelinin yanında yer alarak ona destek sağlayan kişilere "nedime" denir. Nedimeler, gelinlik seçiminden düğün organizasyonunun her aşamasına kadar gelinin ihtiyaçlarına yardımcı olurlar. Tarihsel olarak bakıldığında nedime geleneğinin kökleri Antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Geçmişte nedimeler gelini kötü ruhlardan korumak için seçilir ve ritüellerde yer alırlardı.

Nedime kaç tane olur sorusuna yanıt olarak; nedime sayısı düğün konseptine ve gelinin tercihlerine bağlı olarak birden fazla olabilir. Bu kişiler nedime kurdelesi takar, düğün esnasında gelinin isteklerini yerine getirir ve geline manevi destek sunarlar.

Nedime ne yapar?

Nedime görevleri gelinin ihtiyaçlarına ve düğün organizasyonunun detaylarına göre şekillense de genel olarak aşağıdaki sorumlulukları üstlenirler:

  • Nişan, kına ve düğün gibi etkinliklerde gelinin isteklerinin planlanmasında yardımcı olurlar.
  • Gelin evi için yapılan alışverişlerde gelinin yanında bulunarak hem fiziksel hem de manevi destek sağlarlar.
  • Gelinlik ve aksesuar seçiminde gelinin fikirlerine destek verir ve gerektiğinde yönlendirmelerde bulunurlar.
  • Gelin veya damadın tereddüt ettiği durumlarda sorunlara çözüm üreterek moral ve motivasyonu yüksek tutarlar.
  • Stresli anlarda gelinin yanında olarak güven ve huzur verirler.
  • Gelin için özel bir bekarlığa veda gecesi organize eder ve bu etkinliği eğlenceli hâle getirirler.
  • Düğün takı töreninde kullanılan kese ya da sandığı taşır ve organize ederler.
  • Gelinin destek duyacağı her türlü sorunu büyümeden çözerek, geline bu problemleri yansıtmamaya çalışırlar.
Anahtar Kelimeler:
gelin nikah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Bölgeden korkutan görüntüler! Yunanistan'da deprem fırtınası: Halkı adaları terk ediyor!

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Herkes o anları paylaşıyor! Bodrum FK’da Volkan Demirel gönderildi...

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Taksiciler Odası Başkanı Yiğiner ateş püskürdü!

Taksiciler Odası Başkanı Yiğiner ateş püskürdü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.