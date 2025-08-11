HABER

Hititlerden kalma mağarada nefes aldıran terapi: KOAH ve astım hastaları yerin 150 metre altında tarihi tuz mağarasında şifa buluyor...

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Çankırı’ya gelen KOAH ve astım hastaları, yerin 150 metre altındaki tarihi tuz mağarasında uygulanan terapiyle şifa buluyor. Hititler'den kalma mağarada 15 gün süren "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi" kapsamında hastalar, tuzlu havaya maruz kalarak hem solunumlarını rahatlattı hem de sosyal ve fiziksel etkinliklerle desteklenen bir tedavi süreci geçirdi.

Çankırı’da hayata geçirilen "Daha Güçlü Bir Nefes Projesi", KOAH ve astım hastalarına şifa olmaya devam ediyor.

"TERAPİLERİN ETKİLERİ, SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN TAKİP EDİLDİ"

Şehirde bulunan özel bir hastanede yapılan çeşitli etkinlikler ile yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında hastaların 4 ila 6 saat boyunca tuzlu havaya maruz kalmaları ve verimli zaman geçirmeleri sağlandı. Tuz terapisi kapsamında seramik ve ebru atölyeleri, müzikal, drama, sinema, sağlıklı spor ve fiziksel egzersiz gibi sosyal, kültürel ve sağlık etkinlikleri düzenlendi. Yapılan terapilerin etkileri, sağlık personeli tarafından takip edildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalar, 15 gün süren terapi sonrasında sağlık problemlerinde belirgin azalma olduğunu dile getirdi.

"TUZUN BU KADAR FAYDALI OLDUĞUNU GERÇEKTEN BİLMİYORDUM"

Tedavi sonrasında sağlıklı bir nefes aldığını ifade eden Emine Sezer, "Burayı belki iyi gelir diye kızım önerdi. Bende gerçekten faydasını gördüm. İki aydır hastaydım, gerçekten çok ferahladım, tuz mağarası ve hastane çok iyi geldi. Mağaraya geçince içime ferahlık geliyor. İyileştiğimi hissettim. Doktorumuzda daha da iyi olduğumuzu söyledi. Tuzun bu kadar faydalı olduğunu gerçekten bilmiyordum. İlk geldiğim günden şimdiye kadar çok fark var. Çok halsizdim. Sürekli tıkanıyordum, ama şu an açıldım. Kullandığım hava cihazından daha iyi geldi burası. Burada görevli olan herkes çok iyi ilgileniyorlar, herkese tavsiye ederim" dedi.

"TUZ MAĞARASINA İLK DEFA GELİYORUM"

Tedavi olmak için Adana’dan Çankırı’ya gelen Nurten Bayramoğlu ise, "Burayı sosyal medyada yer alan haberlerden işiterek Adana’dan geldim. Bir senedir KOAH hastalığım var. 10 gündür buradayız. Sürekli mağaraya gittik ve hastanenin tuz odasında tedavi gördük. Burası bana çok iyi geldi, devam ettirmem gerektiğini öğrendim. İnşallah diğer hastalara da iyi gelir. Buraya geldiğim ilk günden bu yana çok fark gördüm. Çok sıkışıyordum, nefes alamıyordum. Buraya geldikten sonra öyle bir durum olmadı. Tuz mağarasına ilk defa geliyorum ve bu mağara gerçekten balgam söküyor. Tuzun böyle bir faydasının olduğunu daha önceden de duymuştum" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

