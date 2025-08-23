HABER

Nefes almak derinleşiyor: Sıcak hava dalgası sonunda etkisini kaybediyor

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre pazar gününden itibaren etkisini kaybedecek. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi beklenirken, vatandaşlar rahat bir nefes alacak.

Sedef Karatay

Yaz mevsiminin son günlerinde, Türkiye genelinde yaşanan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyordu. Özellikle büyük şehirlerde hissedilen yüksek sıcaklıklar, vatandaşları zor durumda bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sevindirici haberi duyurdu. Yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren özellikle kuzey ve iç kesimlerde azalmaya başlayacak ve mevsim normalleri civarına inecek.

METEOROLOJİ UZMANLARI TARİH VERDİ

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkisini kaybetmesinde kuzeyden gelecek serin havanın etkili olacağını belirtiyor. Pazar günü Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel yağışlar beklenirken, diğer bölgelerde güneşli havanın hakim olması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ ÜLKE GENELİNDE BEKLENEN RAHATLAMA

MGM'nin verilerine göre, bugün bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyleydi: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 35, Adana 36, Antalya 31, Diyarbakır ve Gaziantep 41 derece. Ancak, pazar gününden itibaren bu değerlerde önemli düşüşler yaşanacak. Vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri öneriliyor. Ayrıca, kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların daha dikkatli olmaları gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde bazı şehirlerde termometreler 45 dereceyi göstererek rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu durum, özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe olumsuz etkilere yol açmıştı. Ancak, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bu sektörlerde de bir nebze rahatlama yaşanması bekleniyor.

Pazar günü başlayacak serinleme ile birlikte Türkiye genelinde yaşam kalitesinin artması bekleniyor. Vatandaşlar, uzun süren sıcak hava dalgasının ardından rahat bir nefes alacak. Meteoroloji yetkilileri, hava durumu tahminlerini yakından takip etmeye ve gerekli uyarıları yapmaya devam edecek.

