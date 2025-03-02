Nefes kesen kovalamaca! Polisin "dur" ihtarına uymadılar

M.Y, otomobiliyle Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında otomobilden inen M.Y. ve M.C, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kaçma sırasında M.C'nin elinde ruhsatsız tabanca olduğu belirlendi.

ADAY SÜRÜCÜYMÜŞ!

Aday sürücü olduğu öğrenilen M.Y'nin ehliyeti iptal edilirken, "dur ihtarına uymamak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 20 bin 456 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır