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  4. Nefes kesen kovalamaca! Polisin "dur" ihtarına uymadılar

Nefes kesen kovalamaca! Polisin "dur" ihtarına uymadılar

02.03.2025 10:12
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Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Nefes kesen kovalamaca! Polisin "dur" ihtarına uymadılar

M.Y, otomobiliyle Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağında otomobilden inen M.Y. ve M.C, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Kaçma sırasında M.C'nin elinde ruhsatsız tabanca olduğu belirlendi.

AA-20250301-37213732-37213727-CORUMDA_DUR_IHTARINA_UYMAYARAK_KACAN_2_KISI_POLIS_KOVALAMACASIYLA_YAKALANDI

ADAY SÜRÜCÜYMÜŞ!

Aday sürücü olduğu öğrenilen M.Y'nin ehliyeti iptal edilirken, "dur ihtarına uymamak", "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 20 bin 456 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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