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Nefes kesen sıcaklar geliyor! Termometreler en tepeyi görecek

Yaz sıcakları yurt genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji'nin 25 Haziran - 1 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre birçok kentte termometreler yükselecek, bazı bölgelerde ise bunaltıcı sıcaklar görülecek.

Nefes kesen sıcaklar geliyor! Termometreler en tepeyi görecek
Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 25 Haziran - 1 Temmuz 2026 tarihli haftalık hava tahmin raporu dikkat çekti. Yeni rapora göre önümüzdeki günlerde özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar yükselişe geçecek. Uzmanlar, günün en sıcak saatlerinde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nefes kesen sıcaklar geliyor! Termometreler en tepeyi görecek 1

YAZ SICAKLARI VİTES YÜKSELTİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları yurt genelinde büyük ölçüde mevsim normalleri civarında seyredecek. Ancak Marmara, Ege ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Özellikle batı illerinde termometrelerin daha yüksek değerleri göstermesi, yaz mevsiminin etkisini önümüzdeki günlerde daha da artıracak. Uzmanlar, sıcak havanın hissedilir derecede artacağı öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.

Nefes kesen sıcaklar geliyor! Termometreler en tepeyi görecek 2

YAĞIŞLAR ÇEKİLİYOR, GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR

Haftanın ilk günlerinde Karadeniz'in kuzeydoğusu ile bazı yüksek kesimlerde parçalı bulutlu hava ve kısa süreli yerel yağış geçişleri görülebilecek. Ancak ilerleyen günlerde yağışlı sistemlerin etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde güneşli ve açık hava hakim olacak.

Özellikle hafta sonuna doğru iç ve batı bölgelerde sıcaklık artışının daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Haritalarda da bu bölgelerde sıcak renklerin yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Nefes kesen sıcaklar geliyor! Termometreler en tepeyi görecek 3

GÜNEYDOĞU'DA KAVURUCU SICAKLAR SÜRECEK

Yaz mevsiminin en sıcak bölgeleri arasında yer alan Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. Bölgede sıcaklıkların birçok noktada mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, güneş çarpması riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sıcak çarpması
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