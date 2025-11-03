HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede

Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir eşik aşıldı. Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan FGN-100-d2 bu sabah uzay yolculuğuna başladı. Uydu bir günde 15 kez Dünya turu atacak, 5 ila 7 yıl boyunca görev yapacak. Fırlatma süreci Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından canlı izlendi. Uyduyla ilgili merak edilenleri açıklayan Bayraktar sıradaki hamleyi de duyurdu.

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede
Hazar Gönüllü

FGN-100-d2 artık uzayda! Fergani Uzay tarafından milli imkanlarla geliştirilen ikinci uydu bu sabah uzaya fırlatıldı. Uydu fırlatmadan yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti. Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar 5 yıl içinde 100'den fazla uyduya erişme hedeflerini açıkladı. Yörünge Transfer Aracı (YTA) hamlesini de duyuran Bayraktar “Önümüzdeki günlerde onun da küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 1

ABD’DEN UZAYA FIRLATILDI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saati ile (TSİ) 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Böylece, Fergani Uzay'ın "Konumlandırma Takım Uydu Projesi"nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu.

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 2

UZAYDA GÖREVE BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan 104 kg ağırlığındaki FGN-100-d2, SpaceX'in Bandwagon-4 görevi çerçevesinde uzaya taşındı. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra, TSİ 09.23'de fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Ardından ilk telemetri verilerini ileterek göreve resmen başladı.

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 3

İLK ADIM OCAK AYINDA ATILDI

Fergani Uzay, bu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te başarıyla gerçekleştirdi. İlk uydu olan 102 kg ağırlığındaki FGN-100-d1, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Transporter-12 görevi kapsamında fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra yörüngesine başarıyla yerleşen uydu telemetri verilerini iletmeye başladı.

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 4

"UYDUMUZ BAŞARIYLA UZAYA ULAŞTI"

Fırlatma süreci Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden anbean takip edildi.

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 5

Bayraktar, fırlatma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fergani Uzay girişimimizin ikinci uydusu FGN-100-d2 başarıyla uzaya ulaştı. Bu uydu inşa edeceğimiz Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizin 100 kilogram sınıfında bir test uydusu. 2022 yılında faaliyete geçen Fergani Uzay, 135 takım arkadaşımızla yoluna devam ediyor. Uydularımızı tümüyle kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Uydumuzun görev süresinin yaklaşık 5 ila 7 yıl arasında olmasını bekliyoruz. Mühendisliğini, sistemlerini ve tasarımını tümüyle Fergani'deki ekip arkadaşlarımız geliştirdi."

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 6

"HEDEF: ULUĞ BEY KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ"

Bayraktar açıklamasında Fergani'nin gelecek vizyonunu da paylaştı: "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır."

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 7

"SIRADA YÖRÜNGE TRANSFER ARACI VAR"

Selçuk Bayraktar, Fergani Uzay'ın çalışmalarına Yörünge Transfer Aracı ile devam edeceğini de söyledi: "Bu çalışmaların yanında Yörünge Transfer Aracımızı da (YTA) geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde onun da küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması gerçekleştirilecek. Takım arkadaşlarımız bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak adına fırlatma aracımızın da tasarımına devam ediyorlar. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 8

BİR GÜNDE 15 KEZ DÜNYA TURU ATACAK

Fergani Uzay mühendislerinin milli imkânlarla geliştirdiği FGN-100-d2, yaklaşık 510 km yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) görev yapacak.7.6 km/s hızla hareket eden uydu, günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 9

TÜRKİYE'NİN UZAY EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

FGN-100-D2 yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişimi kabiliyetlerini test edecek. Milli uydu, yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendislik ekibi tarafından geliştirildi. Bu görevle birlikte Türkiye'nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğu yeni bir aşamaya taşındı.

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 10

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 11

Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede 12

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!Cadılar Bayramı partisinden çıkan sosyal medya fenomenine silahlı saldırı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Buna sessiz kalamayız" çıkışı

Anahtar Kelimeler:
uzay Selçuk Bayraktar Uydu Fergani
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.