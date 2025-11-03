Nefes kesen uzay görevi böyle başladı! Selçuk Bayraktar ve ekibi anbean takip etti: Fergani FGN-100-d2 yörüngede

FGN-100-d2 artık uzayda! Fergani Uzay tarafından milli imkanlarla geliştirilen ikinci uydu bu sabah uzaya fırlatıldı. Uydu fırlatmadan yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti. Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar 5 yıl içinde 100'den fazla uyduya erişme hedeflerini açıkladı. Yörünge Transfer Aracı (YTA) hamlesini de duyuran Bayraktar “Önümüzdeki günlerde onun da küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması gerçekleştirilecek” diye konuştu.

ABD’DEN UZAYA FIRLATILDI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-d2 uydusunu, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saati ile (TSİ) 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Böylece, Fergani Uzay'ın "Konumlandırma Takım Uydu Projesi"nin ikinci adımı da başarıyla tamamlanmış oldu.

UZAYDA GÖREVE BAŞLADI

Türkiye'nin en büyük özel sektör uydusu olan 104 kg ağırlığındaki FGN-100-d2, SpaceX'in Bandwagon-4 görevi çerçevesinde uzaya taşındı. Fırlatmadan yaklaşık 74 dakika sonra, TSİ 09.23'de fırlatma aracından ayrılarak hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Ardından ilk telemetri verilerini ileterek göreve resmen başladı.

İLK ADIM OCAK AYINDA ATILDI

Fergani Uzay, bu projenin ilk adımını 14 Ocak 2025'te başarıyla gerçekleştirdi. İlk uydu olan 102 kg ağırlığındaki FGN-100-d1, ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Transporter-12 görevi kapsamında fırlatıldı. Fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra yörüngesine başarıyla yerleşen uydu telemetri verilerini iletmeye başladı.

"UYDUMUZ BAŞARIYLA UZAYA ULAŞTI"

Fırlatma süreci Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden anbean takip edildi.

Bayraktar, fırlatma sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Fergani Uzay girişimimizin ikinci uydusu FGN-100-d2 başarıyla uzaya ulaştı. Bu uydu inşa edeceğimiz Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizin 100 kilogram sınıfında bir test uydusu. 2022 yılında faaliyete geçen Fergani Uzay, 135 takım arkadaşımızla yoluna devam ediyor. Uydularımızı tümüyle kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Uydumuzun görev süresinin yaklaşık 5 ila 7 yıl arasında olmasını bekliyoruz. Mühendisliğini, sistemlerini ve tasarımını tümüyle Fergani'deki ekip arkadaşlarımız geliştirdi."

"HEDEF: ULUĞ BEY KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ"

Bayraktar açıklamasında Fergani'nin gelecek vizyonunu da paylaştı: "Hedefimiz 5 yıl içerisinde 100'den fazla uyduya erişerek, Türkiye ile tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizi bağımsız bir şekilde hizmete kazandırmak ve sunmaktır."

"SIRADA YÖRÜNGE TRANSFER ARACI VAR"

Selçuk Bayraktar, Fergani Uzay'ın çalışmalarına Yörünge Transfer Aracı ile devam edeceğini de söyledi: "Bu çalışmaların yanında Yörünge Transfer Aracımızı da (YTA) geliştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde onun da küçük bir test uydusuyla birlikte fırlatması gerçekleştirilecek. Takım arkadaşlarımız bağımsız bir şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak adına fırlatma aracımızın da tasarımına devam ediyorlar. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun."

BİR GÜNDE 15 KEZ DÜNYA TURU ATACAK

Fergani Uzay mühendislerinin milli imkânlarla geliştirdiği FGN-100-d2, yaklaşık 510 km yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesinde (LEO) görev yapacak.7.6 km/s hızla hareket eden uydu, günde yaklaşık 15 kez dünya turu atacak.

TÜRKİYE'NİN UZAY EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

FGN-100-D2 yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişimi kabiliyetlerini test edecek. Milli uydu, yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru, yapısal tasarımı ve çevresel testleriyle tamamen Fergani mühendislik ekibi tarafından geliştirildi. Bu görevle birlikte Türkiye'nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğu yeni bir aşamaya taşındı.