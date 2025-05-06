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Neler oluyor? Önce Almanya şimdi İngiltere: Savaşa hazırlanıyorlar!

Çin, Rusya, Ukrayna, Pakistan, Hindistan derken savaş hazırlığı haberi bu kez İngiltere'den geldi. İngiliz hükümetinin gizli bir şekilde Rusya'nın olası bir askeri saldırısına karşı hazırlık yaptığı belirtildi. İngiliz hükümeti 20 yıllık acil durum planını güncellemek için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde de Almanya'da da ikinci dünya savaşından sonra ilk kez parlamento savunma harcamalarını sıkı borçlanma kurallarından muaf tutma kararı almış ve ordunun büyük bir yatırım artışı onaylanmıştı.

Neler oluyor? Önce Almanya şimdi İngiltere: Savaşa hazırlanıyorlar!
Devrim Karadağ

Savaş sesleri tüm dünyada yayılmaya başladı. Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Avrupa ile Moskova arasında yükselen gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya karşı tavrıyla birlikte daha da gün yüzüne çıkmıştı. Herkesi endişelendiren bir 'savaş hazırlığı' haberi de Almanya'nın ardından bu kez İngiltere'den geldi.

İNGİLTERE, RUSYA SALDIRISINA KARŞI HAZIRLANIYOR

İngiltere'nin gizli bir şekilde Rusya'nın askeri saldırısına hazırlık yaptığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre İngiliz hükümetii 20 yıllık acil durum planını güncellemek için harekete geçti.

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20 YILLIK ACİL DURUM PLANI DEĞİŞİYOR

NTV'nin İngiliz The Telegraph gazetesinden aktardığı habere göre; yetkililerden, Kremlin'in saldırı ihtimaline karşın 20 yıllık acil durum planını güncellemesi istendi.

OLASI SAVAŞ İLANINA NASIL KARŞILIK VERİLECEK?

Planda hükümetin savaş ilanına vereceği karşılık, kabine ve kraliyet üyelerini koruma planı ve kaynak stoklama gibi başlıklar bulunuyor.

Bakanlar, İngiltere'nin Rusya ve müttefikleri karşısında silah üstünlüğü konusunda geride kalmasından endişeli.

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İNGİLTERE HAZIRLIKSIZ VE YETERSİZ

Bunun yanı sıra savunma açısından da İngiltere'nin hazırlıksız ve yetersiz olduğu düşünülüyor.

Uzmanlara göre, en büyük riski altyapı tesisleri, yakıt istasyonları ve nükleer güç santralleri barındırıyor.

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"VATANI SAVUNMA PLANI"

Telegraph'a göre, Vatanı Savunma Planı adlı bu çalışma olası saldırıdan sonraki ilk günlere yönelik bir strateji ortaya koyuyor.

Planda, füze saldırıları, nükleer saldırılar veya siber saldırılara ilişkin senaryolar oluşturulacak.

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SİBER SALDIRILAR İÇİN BİR İLK!

Siber saldırılara acil durum planında ilk kez yer veriliyor.

Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na savaş anında nasıl aksiyon alınacağı ve ne zaman sığınaklara gidileceği yönünde de yol göstermesi planlanıyor.

Savunma yetkilileri, İngiltere'nin kendi Demir Kubbe hava savunma sistemini oluşturması gerektiğini savunuyor.

"İNGİLİZ SAVUNMASI YERLE BİR OLURDU"

Geçen ay açıklanan bir raporda, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı başlattığı ilk gece Kiev'e düzenlediği hava saldırıları ele alındı.

Raporda, aynı saldırı İngiltere'ye düzenlenseydi hava savunma sistemlerinin ve altyapı tesislerinin yerle bir olacağı sonucu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Almanya Rusya savaş
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