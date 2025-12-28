HABER

Nemli havalarda saçların kabarmasının sebebi nedir?

Kadınlarda da erkeklerde de farklı farklı olabilen saç türleri başat olarak iki ana başlık altında değerlendirilir. Bu başlıklardan biri saçların yapısı ile ilgilidir ve ince ya da kalın telli olarak adlandırılır. Diğer başlık altında ise saçın kuru, yağlı ya da karma gibi durumları ifade edilmektedir. En yaygın olan saç tipi ince telli olarak bilinir ve ince telli saçlar genel olarak çok hassastır.

Doğuştan kabarık tipte saça sahip olan kişiler çok iyi bilirler ki bu tür saçları kontrol altına almak ve bakımlarını gerçekleştirmek oldukça zor olabilmektedir. Gün içinde çok sık elektriklenen ve kabaran bu saçları kontrol altına almak için çeşitli yöntemlere ve saç bakım ürünlerine gereksinim duyulabilmektedir.

Elektriklenen ve kabaran saçların bakımı oldukça zor olabilmektedir. Bu tür saçları toplamak da dağınık olarak bırakmak da çoğu zaman tercihe bağlı olmayabilir. Başına buyruk bu saçlar özellikle boyutu uzunsa kişiye çeşitli zorluklar çıkartabilir. En sık yaşanan sorun ise nemli havalarda kabarmalarıdır.

Kontrol etmesi oldukça zor olan kabarık türde saçlar farklı nedenlere bağlı olarak daha da kabarık hale gelebilir ve gün içinde birkaç kez elektriklenebilir. Şampuan seçimi, saçları yıkama ve bakım yapma rutinleri, nem dengesizliği, saçları tararken yapılan çeşitli hatalar gibi birçok neden kabarık saçların daha da kabarmasına yol açabilmektedir.

Farklı yapılarda saçlara sahip olan insanlarda saçların kabarması durumu meydana gelebilmektedir. Uzun saçlarını özenle şekillendirdikten sonra kişiler dışarı çıkınca hava koşullarına göre saçların ne hale geleceğini tahmin etmekte zorlanabilir. Eğer havada nem oranı çok yüksek seviyelerde ise saçlar kıvrılmaya, kabarmaya ve bükülmeye başlayabilmektedir. Tek başına havadaki nem bu değişimlere neden olmasa da büyük oranda saça en çok etki eden unsur nem oranıdır.

Saç tellerinin yapısı büyük oranlarda keratin ismindeki uzun lifli yapıda olan protein demetlerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Hem saçların hem de saç tellerinin tamamının alacağı şekil de bu proteinlerin birbirlerine nasıl tutunduklarına bağlı olur. Keratin molekülleri zayıf ve güçlü kimyasal etkileşimlerin birleşmesi ile bir arada kalabilmektedir.

Havanın nem oranı yüksek olursa keratin moleküllerindeki değişimler öngörülemeyebilir. Nemli hava ile karşılaşan kuru yapıdaki saç tellerinden bazılarında keratinlerin kümelenmiş olduğu bölgeler su moleküllerini büyük oranlarda emer. Bazı tellerde ise emilim oranı çok düşüktür ve bazıları neredeyse hiç su emmez.

Bu durumlar her saç telinin nemden farklı şekilde etkilenmesine sonuç olarak da düzensiz ve kabarık saçların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Tüm bu durumlar nemli havalarda saçların normalden daha fazla oranlarda kabarmasına yol açabilmektedir.

Kabarık saçlarla baş etmenin uzmanların da önerdiği çeşitli yöntemler bulunmaktadır. En bilinen yollardan bazıları ise şunlardır:

  • Şampuan seçimine dikkat edilmesi gerekir. Sülfat içeren şampuanlar saç liflerini nemlendirmez aksine kurutur. Bu yüzden kuruyan saçlar havada bulunan nemi çabucak emer ve kabarır. Alkol içeriği bulunan şampuanlar ise kabarık saçlara neden olur ve saçlarda kıvrılmalara yol açar. Temizleyici etken madde az sülfat içermeyen şampuanlar kullanmak bu yüzden önemlidir.
  • Saçları her gün yıkamamak gerekir. Çünkü aksi takdirde saçlarda yer alan yağın saç derisini nemlendirme ve deriyi besleme özelliğinden yararlanılamaz.
  • Saçları yıkarken her seferinde şampuan kullanılmamalıdır.
  • Saç kremleri iki günde bir kullanılarak şampuansız uygulanabilir.
  • Saçlar sık sık nemlendirilmelidir. Saç yapısına uygun zengin içerikte kremler ve bakım ürünleri uzmanlara danışılarak kullanılmalıdır.
