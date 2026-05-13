HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Nemrut Gölü yolunda 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü yolunda yer yer 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı.

Nemrut Gölü yolunda 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi Kapsamında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ alan Nemrut Krater Gölü’nün yolunda 2 gün önce karla mücadele çalışması başlatıldı. Rüzgar ve çığların etkisiyle kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede yapılan yoğun çalışmanın ardından yol bugünden itibaren ziyaretçilere açıldı. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya da beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte 2 bin 247 rakımlı Nemrut Dağı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Ahmet Karakaya, bu yıl yoğun yağışın olduğu bir sezon geçirdiklerini, meteoroloji verilerine göre bölgeye 9,5 metrenin üzerinde bir kar yağdığını söyledi. Vali Karakaya, bu yıl ortalamanın üzerinde bir kar yağdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Malumunuz olduğu üzere 2025 yılının Aralık sonlarında başladığımız karla mücadele çalışmalarımızı artık sembolik olarak Nemrut Kalderası’nda 13 Mayıs 2026 tarihi itibariyle inşallah son noktayı koyuyoruz. Bu yıl bildiğiniz üzere oldukça hareketli, yoğun yağışın olduğu bir sezon geçirdik. Yaklaşık olarak meteoroloji verilerine göre 9,5 metrenin üzerinde bir kar yağışı toplamda ilimizde gerçekleşti. Tabi biz 7 ilçemizde 355 köyümüz ve 288 mezramızda toplam 3 bin 655 kilometre köy yolu ağımız olmasına rağmen yaklaşık 28 bin kilometre yolda kar temizliği çalışması yaptık. Yani hemen hemen bütün yollarımızı her birini ortalama 8 defa açarak bu sezonu inşallah tamamlıyoruz. Tabii burada yaklaşık 70 iş makinemiz, 90 personelimiz sürekli görev yaptılar. 10 şantiyemizde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Bitlis ilimiz bildiğiniz üzere ülkemizin en fazla kar yağışı alan illerinden birisi. Bu yıl ortalamanın üzerinde bir kar yağışı gerçekleşti. Arkadaşlarımız, İl Özel İdaresi ekiplerimiz ki her birine teşekkür ediyoruz. Fedakar bir şekilde çalışarak köylerimizin yollarını sürekli olarak açık tutmaya gayret ettik. Bu süre zarfında yaklaşık 465 bin litre bir akaryakıt tüketimi gerçekleşti. Ben tekrar bu kar yağışlarının ilimize bölgemize ülkemize bereket getirmesini diliyorum ve bütün özel idare ekiplerimizi tekrar tebrik ediyorum. Tabi İl Özel İdaresi dışında da gerek Karayolları ekiplerimiz gerekse belediye başkanlıklarına bağlı ekipler yoğun karlar mücadele çalışmalarını bu yıl kış boyunca sürdürdüler. Artık bahara ulaştık."

Vali Karakaya, ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da destekleriyle bölgenin 'Milli Park' statüsünün ilan edilmesinin yakın olduğunu da belirterek, “Kararı birkaç hafta içerisinde bekliyoruz. Bütün işlemler tamamlandı. Ayrıca bölgede gördüğünüz üzere metrelerce karın temizliği tamamlanmak üzere" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Nemrut Gölü yolunda 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı 1Nemrut Gölü yolunda 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı 2

Nemrut Gölü yolunda 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı 3Nemrut Gölü yolunda 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı 4Nemrut Gölü yolunda 10 metreyi bulan karla mücadele çalışması tamamlandı 5

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 828 bin 400 liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 6 milyon 828 bin 400 liraya geriledi
Mersin'de fabrikada yangın! 1 işçi hayatını kaybettiMersin'de fabrikada yangın! 1 işçi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Dün gece kabusu yaşadılar! Şehir tanınmaz hale geldi

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.