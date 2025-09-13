HABER

Nepal'de tarihi an: Sushila Karki ülkenin ilk kadın başbakanı Ooldu

Nepal, gençlerin öncülüğünde gerçekleşen ve hükümeti deviren yolsuzluk karşıtı protestoların ardından tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.

Devrim Karadağ

Nepal siyaseti, son günlerde yaşanan olaylarla sarsılırken, ülke tarihinde bir ilk yaşandı. Gençlerin sosyal medya üzerinden başlattığı ve kısa sürede kitlesel protestolara dönüşen yolsuzluk karşıtı eylemler, Başbakan KP Sharma Oli hükümetinin düşmesine neden oldu.

Protestocuların talepleri doğrultusunda, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak atandı.

YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

73 yaşındaki Karki, yemin ederek göreve başladı. Görev süresi boyunca ülkeyi seçimlere götürmesi ve istikrarı sağlaması bekleniyor. Karki'nin atanması, Nepal'de bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Daha önce Yüksek Mahkeme Başkanı olarak görev yapan Karki, dürüstlüğü ve yolsuzlukla mücadelesiyle tanınıyor. Protestolar, gençlerin sosyal medya platformlarında örgütlenmesiyle başladı. Özellikle 'Nepo Kids' olarak adlandırılan, nüfuzlu ailelere mensup kişilerin lüks yaşam tarzlarına yönelik eleştiriler, kısa sürede geniş kitlelerin desteğini kazandı.

50'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Protestoların şiddetlenmesiyle birlikte, başkent Katmandu'da parlamento ve hükümet binaları ateşe verildi. Olaylarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Karki'nin atanmasını memnuniyetle karşıladı ve bu değişikliğin Nepal'de barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını umduğunu belirtti. Karki'nin atanmasıyla birlikte sosyal medyaya uygulanan yasak da kaldırıldı.

Sushila Karki'nin geçici başbakanlık görevine getirilmesi, Nepal için yeni bir başlangıç olabilir. Ancak, ülkenin karşı karşıya olduğu siyasi ve ekonomik zorluklar göz önüne alındığında, Karki'nin önünde uzun ve zorlu bir yol olduğu açık.

ÜLKENİN İLK KADIN BAŞBAKANI

Nepal, ilk kadın başbakanı Sushila Karki liderliğinde yeni bir döneme girerken, ülkenin geleceği Karki'nin atacağı adımlara ve gençlerin beklentilerine bağlı olacak. Yolsuzlukla mücadele, ekonomik kalkınma ve siyasi istikrar, Karki'nin öncelikli hedefleri arasında yer alacak.

