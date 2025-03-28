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  4. Neredeyse evin her yerinden çıktı! 21 tane ruhsatsız silahı saklamış

Neredeyse evin her yerinden çıktı! 21 tane ruhsatsız silahı saklamış

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 10:32
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Adana’da baskın yapılan bir evin avlusundaki valizden 16, gardıropta ise 5 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, birbirlerini suçladı.

Neredeyse evin her yerinden çıktı! 21 tane ruhsatsız silahı saklamış

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliler A.S., F.K., S.A. ile M.A.’nın kaldığı eve operasyon düzenledi.

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21 RUHSATSIZ TABANCA

Aramada, evin avlusundaki valizin içinde 16 ruhsatsız tabanca, yatak odasındaki gardıroptaki yastığın altında ise 5 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahların kendilerine ait olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
tabanca
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