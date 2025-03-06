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Neredeyse herkesin problemi: Saç dökülmesini durdurmanın sırrı yediklerinizden geçiyormuş!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
06.03.2025 00:25
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Saçların güçlenmesi ve dökülmenin önlenmesi için doğru beslenmenin kritik bir rol oynadığını belirten Diyetisyen Sare Betül Yılmaz, "Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller yeterince alınmadığında saçlar cansızlaşır, incelir ve dökülmeye başlar. Bu yüzden dengeli bir beslenme planı oluşturmak, saç köklerini içeriden beslemenin en etkili yoludur" dedi.

Neredeyse herkesin problemi: Saç dökülmesini durdurmanın sırrı yediklerinizden geçiyormuş!

Saç dökülmesi hem kadınlar, hem de erkekler için yaygın bir sorun haline geldi. Stres, dengesiz beslenme, hormonal değişiklikler ve çevresel faktörler gibi birçok etken, saç sağlığını olumsuz etkiliyor. Diyetisyen Sare Betül Yılmaz, saçların güçlenmesi ve dökülmenin önlenmesi için doğru beslenmenin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

"SAÇ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN VİTAMİNLER"

dolgun saç güzel kız cilt

Diyetisyen Sare Betül Yılmaz, saç sağlığını korumak için mutlaka alınması gereken vitamin ve minerallerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Demir, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini artırır ve bu da saç foliküllerine yeterli besin ve oksijen gitmesini sağlar. Çinko, saçın büyümesi ve sağlıklı kalması için gerekli bir mineraldir. B12 vitamini, hücre bölünmesi ve büyümesi için gereklidir. Sağlıklı saç büyümesi için hücrelerin düzgün bir şekilde bölünmesi gerekir. Folik asit, hücre yenilenmesini destekler ve saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olabilir. Biotin, saçın sağlıklı uzamasını sağlayan bir vitamindir."

"SAÇ SAĞLIĞINI KORUMAK YALNIZCA KOZMETİK ÜRÜNLERLE MÜMKÜN OLMAZ"

saç dökülmesi

Saç sağlığını korumanın, yalnızca kozmetik ürünlerle mümkün olmadığını söyleyen Diyetisyen Yılmaz, "Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller yeterince alınmadığında saçlar cansızlaşır, incelir ve dökülmeye başlar. Bu yüzden dengeli bir beslenme planı oluşturmak, saç köklerini içeriden beslemenin en etkili yoludur" diye konuştu.

saç derisi sağlığı

Dyt. Yılmaz, saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilere, bir uzmana danışarak vitamin ve mineral eksikliklerini belirlemeleri ve buna uygun bir beslenme programı hazırlamaları konusunda tavsiyede bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi saç
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