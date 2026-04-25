HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Nesli tehlike altında! İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerine ait yumruları doğadan izinsiz topladığı belirlenen kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.

Nesli tehlike altında! İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde bir kişi doğadan izinsiz bitki toplarken yakalandı.

15 KG YUMRU TOPLADI

Yapılan kontrolde salep orkidesine ait yaklaşık 15 kilogram yumrunun toplandığı tespit edildi.

El konulan yumrular, ekipler tarafından toplandığı bölgeye ekildi.

Nesli tehlike altında bulunan bitkiyi izinsiz toplayan kişiye, ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.