Nesli tehlike altında! İzinsiz salep orkidesi toplayan kişiye 699 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde bir kişi doğadan izinsiz bitki toplarken yakalandı.

15 KG YUMRU TOPLADI

Yapılan kontrolde salep orkidesine ait yaklaşık 15 kilogram yumrunun toplandığı tespit edildi.

El konulan yumrular, ekipler tarafından toplandığı bölgeye ekildi.

Nesli tehlike altında bulunan bitkiyi izinsiz toplayan kişiye, ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır