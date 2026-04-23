Nesli tehlike altında! Silahla öldürülmüş hale bulundu

Aydın'da Nazilli ilçesinde, soyu tükenme tehlikesi altında olan Avrupa porsuğu, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Nesli tehlike altında! Silahla öldürülmüş hale bulundu

Nazilli ilçesinin kırsal Dereağzı Mahallesi ile Kırsal Aşağı Örencik Mahallesi arasındaki yol üzerinde bisikletle gezen bir vatandaş, yol kenarında yerde hareketsiz yatan bir Avrupa porsuğu ile karşılaştı. Önce bir araç çarptığı sanılan porsuğun yapılan inceleme sonucunda karnından silahla vurulduğu belirlendi.

SOYU TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Soyu tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle korunması gereken hayvanlar statüsünde bulunan Avrupa porsuğunun öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

