Nesli tehlike altında! Sivas'ta turnalar böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanlığınca kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü'nün etrafında gezinen nesli tehlike altındaki iki turna, bir süre yiyecek aradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında bozkır turnalarının ayaklarına, üreme alanlarının, kışlama bölgelerinin ve göç yollarının tespiti için uydu verici takıldığı tahmin ediliyor.

İlçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü, turnaların yanı sıra yaban kazı, angıt, dere düdükçünü, sakarmeke, bahri, yeşilbaş, Macar ördeği, çamurcun, elmabaş patka, kaşık gaga, balıkçıl, kırlangıç, martı, sumru, leylek, yeşil ve kızıl bacak gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır