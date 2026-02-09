HABER

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan iri cüsseli vaşak Bayburt kırsalında görüldü

Bayburt’un Değirmencik köyünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak görüntülendi. Kedigiller familyasının en dikkat çekici türlerinden biri olan vaşak, yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karlı arazide görülen vaşak, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada o güzergahtan aracıyla ilerleyen Vedat Özeler’in dikkatini çekti. Vaşağı cep telefonu kamerasıyla kayda alan Özeler'in görüntülerinde, iri cüsseli vaşağın yolun karşı tarafına geçtiği görülüyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği listesinde yer alan, kediden yaklaşık beş kat daha büyük olabilen vaşaklar, ortalama 20-25 kilogram ağırlığa ulaşabiliyor. Genellikle ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan vaşaklar; tavşan, fare, kuş ve sincap gibi küçük memelilerle besleniyor.

Türkiye’de koruma altına alınan vaşaklar için avlanma yasağı uygulanıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bayburt vaşak
