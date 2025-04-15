Netanyahu ateşkesi resmen bozdu! Gazze'ye gitti

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Gazze'nin kuzeyinde işgal edilen bölgelerde İsrail askerleriyle bir araya geldiği belirtildi. Çelik yelek ve kask giydiği dikkati çeken Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği ifade edildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının sesleri altında açıklama yapan Netanyahu, "Hamas'a darbe vurmaya devam edeceklerini" iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İRAN YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI!

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda İran yönetimini hedef aldı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Netanyahu, ABD ile müzakereler devam ederken İran liderinin "İsrail'i yok etmeyi hedeflediğini" ileri sürdü.

Netanyahu, paylaşımında İran'ın nükleer faaliyetlerinin "yok edilmesi gerektiğini" savundu. ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması kapsamında 8 yıl aradan sonra 12 Nisan'da Umman'da müzakerelerin ilk turu yapılmıştı.

Dolaylı yapılan görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD tarafına ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık etmişti.

Müzakerelerin ikinci turunun 19 Nisan'da yapılması öngörülüyor.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır