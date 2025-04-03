Netanyahu ayak basar basmaz tarihi karar geldi: Dünya UCM'den çekilen Macaristan'ı konuşacak

Macaristan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekiliyor! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a geldi. Bunun üzerine ise Macaristan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Gergely Gulyas, Macaristan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden çekilme kararı aldığını açıkladı.

NETANYAHU, UCM KARARINA RAĞMEN MACARİSTAN'A GELDİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.

Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz." ifadesini kullandı.

Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.

MACARİSTAN'DAN 'UCM' KARARI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kabine şefi Gergely Gulyas, Macaristan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekileceğini açıkladı. Gulyas, “Hükümet, anayasal ve uluslararası hukuki çerçeveye uygun olarak perşembe günü çekilme sürecini başlatacaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye varmasıyla aynı gün yapıldı.

NE OLMUŞTU?

UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'YE TARAF ÜLKELER TUTUKLAMAKLA YÜKÜMLÜ

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

UCM'nin kararını "saçma" olarak nitelendiren Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya "tutuklanmama garantisi" vererek, kendisini ziyarette bulunması için ülkesine davet etmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır