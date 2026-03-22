Netanyahu: Çok zor bir akşam geçirdik

İran'ın saldırılarının yoğunlaştığı gecede İsrail'de büyük yıkım meydana geldi. Saldırıların ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Zor bir akşam geçirdik" ifadelerini kullandı.

İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti.

"İSRAİL'DE BÜYÜK YIKIM"

Netanyahu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik." ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

"İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM EDECEK"

Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'a saldırıları dolayısıyla koyduğu tedbirlerin geçen günlerde gevşetildiği bölgede, okulların eğitime yeniden ara vereceği aktarıldı.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik misillemelerinde füze parçaları çok sayıda bölgeye düşmüş, Dimona ve Arad kentlerine ise İran füzeleri doğrudan isabet etmişti. Füzelerin düştüğü iki bölgede ağır hasar meydana gelmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. İran ise açıklamasında 200'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

