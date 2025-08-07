HABER

Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal planı: "Gazze'yi elimizde tutmak istemiyoruz. Arap güçlerine devredeceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirterek, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak Arap güçlerine devretmek istiyoruz" dedi.

İsrail'in Gazze'ye 2023 yılında başlattığı saldırılarda yaklaşık 60 bin kişi hayatını kaybetti. Dünya kamuyounda İsrail'in Gazze saldırıları büyük tepki çekerken, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgale yönelik açıklama geldi.

GAZZE'NİN TAMAMINI İŞGAL PLANI

Yerel basında yer alan habere göre, Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde bir grup Hindistanlı gazeteciyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Hamas'ın yok edilmesini ve tüm İsrailli esirlerin geri getirilmesini" hedeflediklerini söyledi.

"GAZZE'Yİ ELİMİZDE TUTMAK İSTEMİYORUZ"

Netanyahu, İsrail'in "Gazze'yi ilhak etmeyeceğini" ileri sürerek, "hedeflerine ulaştıktan sonra bölgenin kontrolünü geçici bir yönetim organına devretmeyi planladıklarını" savundu.

İsrail Başbakanı, "Hamas'ın silahlarını bırakması ve tüm İsrailli esirleri koşulsuz serbest bırakması halinde Gazze'ye saldırıların yarın bile biteceğini" iddia etti.

Netanyahu'nun kabinesindeki birçok aşırı sağcı bakan, Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında başka ülkelere sürgün edilmesini istiyor.

Bu bakanlar ayrıca 2005'te Gazze'de boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin de yeniden inşasını talep ediyor.

(İHA-AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

