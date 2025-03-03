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Netanyahu'dan Gazze'ye yeni tehdit: Daha ileri adımlar atarız

03.03.2025 10:19
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'ın sunulan şartları kabul etmemesi ve İsrailli esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atacakları tehdidinde bulundu.

Netanyahu'dan Gazze'ye yeni tehdit: Daha ileri adımlar atarız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost Başkan Trump bu dostluğu her gün gösteriyor." dedi.

Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme planıyla ve İsrail'in istediği silahları göndererek bu dostluğunu açıkça gösterdiğini söyleyen Netanyahu, Trump'ın İsrail'e İran'a karşı "işi bitirmek" için mühimmat göndererek ve Hamas'a esirleri bırakması için baskı yaparak yardımcı olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "geçici ateşkesi 50 gün uzatma" planını "Bu süre zarfında Gazze'deki savaşı sona erdirecek kalıcı bir ateşkesin koşullarını tartışabiliriz." diye savundu.

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Bu plana göre, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin yarısının hemen serbest bırakılacağını, kalan yarısının ise kalıcı ateşkes üzerinde anlaşmaya varılırsa salıverileceğini aktaran Netanyahu, İsrail'in bu planı kabul ettiğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.

Netanyahu, Hamas'ın "kalıcı bir ateşkes için hiçbir şekilde kabul edilemeyecek teklifler" sunduğunu iddia etti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım malzemesi girişini durdurduğunu hatırlatan Netanyahu, bu malzemelerin Gazze halkına ulaşmadığını ileri sürdü.

Netanyahu, "Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse daha ileri adımlar atacağız." tehdidinde bulunarak ABD ve Başkan Trump'ın İsrail'i bu konuda destekleyeceğini savundu.

İSRAİL, GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GİRİŞİNİ DURDURMUŞTU

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona ermişti.

Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engellediğini kaydetmişti.

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İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının açık bir ihlali olduğu gerekçesiyle İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişini durdurmasına tepki göstermişti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze netanyahu
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