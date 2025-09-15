HABER

Netanyahu'dan Hamas'a gözdağı: Saldırılar devam edebilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Hamas liderlerine yönelik saldırıların devam edebileceği sinyalini verdi. Bu açıklama, İsrail'in Katar'a düzenlediği ve uluslararası tepkilere yol açan saldırının ardından geldi. Arap ve İslam ülkeleri liderleri ise Doha'da toplanarak İsrail'in bu eylemini kınadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Kudüs'te gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, İsrail'in kendini sınırlarının ötesinde de savunma hakkı olduğunu savundu. Netanyahu, geçen hafta Katar'da Hamas liderlerine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin olarak, Hamas liderlerinin nerede olursa olsun dokunulmazlığının olmadığını vurguladı. Bu açıklamalar, İsrail'in yakın ABD müttefiki Katar'a düzenlediği ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran saldırının ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da İsrail'e yönelik eleştirileri dikkat çekmişti.

Netanyahu, ABD'nin saldırıya herhangi bir dahli olup olmadığı sorusuna ise, "Bunu kendi başımıza yaptık. Nokta." şeklinde yanıt verdi. Rubio'nun ziyareti, İsrail'in uluslararası arenada giderek daha fazla yalnızlaştığı bir dönemde gerçekleşmesi açısından önem taşıyor. Birçok ülke, İsrail'in Katar'daki saldırısını orantısız güç kullanımı olarak değerlendirirken, bazıları da uluslararası hukukun ihlali olarak görüyor.

Bu gelişmelerin ardından Arap ve İslam ülkeleri liderleri, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Zirvede, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısına karşı ortak bir tutum belirlenmesi ve bölgedeki gerginliğin azaltılması için adımlar atılması bekleniyor. Al Jazeera'nın canlı yayınında aktardığı bilgilere göre, zirve sırasında Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında bu sabah altı yaşındaki ikizler de dahil olmak üzere 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu durum, zirvenin atmosferini daha da gerginleştirdi.

Sky News'in haberine göre, Trump'ın İsrail'i uyarmasına rağmen Netanyahu, Hamas liderlerine yönelik yurt dışı operasyonlarını reddetmiyor. Rubio'nun İsrail'e yaptığı 'dayanışma ziyareti', ülkenin uluslararası alanda artan yalnızlığına rağmen ABD'nin desteğini göstermesi açısından önem taşıyor.

Netanyahu'nun Hamas'a yönelik sert açıklamaları ve olası yeni saldırıların sinyalini vermesi, bölgedeki gerginliği tırmandırabilir. Arap ve İslam dünyasının Doha'daki zirvesinden çıkacak sonuçlar, İsrail'in gelecekteki politikaları üzerinde etkili olabilir. Uluslararası toplumun, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması için daha aktif bir rol oynaması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
İsrail Katar
