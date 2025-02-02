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Netanyahu'dan skandal 'Orta Doğu' açıklaması: Haritasını yeniden çizeceğiz... Yanına da Trump'ı alacakmış

02.02.2025 13:09
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Orta Doğu'da yaptıkları vahşet ile binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını belirtti.

Netanyahu'dan skandal 'Orta Doğu' açıklaması: Haritasını yeniden çizeceğiz... Yanına da Trump'ı alacakmış

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

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SKANDAL AÇIKLAMA: HARİTAYI DAHA DA İYİ BİR ŞEKİLDE ÇİZEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUM

Orta Doğu'da binlerce insanın ölümüne neden olan saldırılarla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini savunan Netanyahu, "Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum" dedi.

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Washington'da ABD Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını kaydeden Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde öncülük ettiği 'Abraham Anlaşmaları'na dikkat çekerek, "İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu Orta Doğu
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