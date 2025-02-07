Netanyahu'dan Trump'a altın çağrı cihazı hediyesi! Trump: "Büyük bir operasyondu"

Netanyahu ile Trump arasında Oval Ofis'te gerçekleşen görüşme sonrası Netanyahu'nun Trump'a hediyesi dünyanın gündemine oturdu. Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Trump'a bir altın bir de normal çağrı cihazı hediye etti. Trump, Netanyahu'nun hediyesine "Büyük bir operasyondu." diye karşılık verdi.

HİZBULLAH'A ÇAĞRI CİHAZI OPERASYONU

İsrail, 17 Eylül 2024'te Lübnan'daki Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına önceden yerleştirilen patlayıcıları eş zamanlı olarak tetikleyerek bir saldırı düzenlemişti.

Çağrı cihazlarının patlaması sonucunda yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası hayatını kaybetmişti.

Çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansımış, bazılarının çağrı cihazlarını sinyal vermesiyle ellerine aldığı ve bu esnada infilak ettiği görülmüştü.

Lübnan'da 18 Eylül 2024'te de Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizler patlatılmış, yüzlerce Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası yaşamını yitirmişti.

İsrail saldırıları resmi olarak üstlenmemişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır