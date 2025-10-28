HABER

Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi

Son dakika haberine göre Reuters, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye derhal saldırı emrini verdiğini duyurdu.7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar 9 Ekim'de varılan ateşkes ile son bulmuş ve 10 Ekim'de ateşkes yürürlüğe girmişti. Ateşkese rağmen İsrail'in defalarca saldırıda bulunduğu aktarılmıştı.

Recep Demircan

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye saldırı başlatmıştı. Saldırılarda 50 binin üstünde Filistinli hayatını kaybetmişti. Uzun süren saldırıların ardından 9 Ekim'de ateşkes kararı alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

125 KEZ ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasını en az 125 kez ihlal ettiği saldırılarda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığını bildirmişti.

SALDIRI EMRİ

Reuters, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye derhal saldırı emrini verdiğini duyurdu. Netanyahu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini dile getirdi.

28 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

