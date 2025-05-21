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Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü öngören Trump planının uygulanmasını saldırıları sona erdirmek için şart koştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne saldırıların sonlanmasının bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören ABD Başkanı Donald Trump'ın planına bağlı olduğunu söyledi.

Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü öngören Trump planının uygulanmasını saldırıları sona erdirmek için şart koştu

Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’ne "Gideon'un Savaş Arabaları" ismini vererek başlattıkları kapsamlı saldırılarla bölgeyi tamamen işgal etmeyi ve Hamas'ı "ortadan kaldırmayı" hedeflediklerini açıkladı.

Gazze'yi kalıcı işgal için başlattıkları saldırıları "İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak net şartlarla" sona erdirmeye hazır olduklarını öne süren Netanyahu, söz konusu şartların İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas’ın silah bırakması, lider kadrosunun yurtdışına çıkartılması ve bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanması olduğunu belirtti.

Trump planından "çok doğru ve çok devrimci bir plan" ifadeleriyle söz eden Netanyahu, ABD ile ilişkilerinin bozuk olduğu iddialarını da reddetti.

İRAN'LA YÜRÜTÜLEN NÜKLEER GÖRÜŞMELER DE GÜNDEMİNDE

Netanyahu, Gazze'ye düzenledikleri saldırılarda Hamas'ın siyasi büro başkanları İsmail Heniyye ile Yahya Sinvar, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed el-Masri (Muhammed Deif) ve son olarak muhtemelen Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar'ın öldürüldüğünü söyledi.

Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkeden yükselen Gazze'de binlerce sivilin ölümüne yol açan saldırıların durdurulması uyarılarına değinen Netanyahu, "Avrupa ülkeleri bizi etkilemeyecek ve savaş hedeflerimizden vazgeçmemizi sağlayamayacak." dedi.

ABD'nin İran'la yürüttüğü nükleer müzakerelere de değinen başbakan, "Tahran, İsrail için çok ciddi bir tehdit olmaya devam ediyor. ABD ile tam koordinasyon halindeyiz. Onlarla her zaman görüşüyoruz. Eğer müzakerelerle uranyum zenginleştirmelerini engelleyecek bir netice başarılırsa bunu memnuniyetle karşılarız." dedi.

Netanyahu, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma adına sık sık İsrail'i balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alan Yemen'deki Husilere ilişkin, henüz son sözü söylemediklerinin altını çizdi.

İSRAİL, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN ŞİDDETLİ HAVA VE KARA SALDIRILARI BAŞLATTI

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarını başlatmıştı.

Hava saldırılarının da giderek arttığı Gazze'de dün son 24 saatte hastanelere 87 ölü ve 290 yaralı getirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye 20 aydır düzenlediği şiddetli saldırılarda 53 binin üzerinde Filistinli yaşamını yitirirken yaralıların sayısının da 121 bini aştığı bildiriliyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump
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