Netanyahu hakim karşısına çıktı! Af talebi gündem olmuştu

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldığını duyurdu.

YARINKİ DURUŞMANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu’nun, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın iptalini talep ettiği kaydedildi.

Mahkeme heyetinin, talebin değerlendirileceğini belirttiği, duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına ise değinilmediği aktarıldı.Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır