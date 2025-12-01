HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Netanyahu hakim karşısına çıktı! Af talebi gündem olmuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun af talebinde bulunması ses getirmişti. Bu gelişmenin ardından Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıktı.

Netanyahu hakim karşısına çıktı! Af talebi gündem olmuştu

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldığını duyurdu.

YARINKİ DURUŞMANIN İPTALİNİ İSTEDİ

Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu’nun, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın iptalini talep ettiği kaydedildi.

Mahkeme heyetinin, talebin değerlendirileceğini belirttiği, duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına ise değinilmediği aktarıldı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yağmurun altında denizde sürüklenen göçmenlere sahil güvenlik yetiştiYağmurun altında denizde sürüklenen göçmenlere sahil güvenlik yetişti
Evde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdiEvde düşen yaşlı kadın ekipleri harekete geçirdi

Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.