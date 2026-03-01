HABER

Netanyahu İran halkına böyle seslendi: Sokağa dökülmeniz gereken an geldi

İran dini lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni açıklama geldi. Yapay zeka ile Farsça konuşan Netanyahu açıklamasında İran halkına seslenerek 'sokağa dökülün' çağrısı yaptı. İşte Netanyahu'nun açıklamalarının tamamı...

Ufuk Dağ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden ABD-İsrail'in İran operasyonuna ilişkin mesaj paylaştı. Yapay zeka ile Farsça konuşan Netanyahu, yeni saldırıların sinyalini verdi.

"BİNLERCE SALDIRI..."

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslendi. "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız." diye konuştu.

İRAN HALKINA BÖYLE SESLENDİ

İsrail Başbakanı, İran halkının "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini söyledi. "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi." ifadelerini kullandı.

ÖLDÜRÜLEN ÜST DÜZEY İSİMLER

İsrail ordusu, 28 Şubat sabahı başlayan İran'a saldırıların ardından bugün Tahran'ın merkezinde İran yönetimine ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu. Dünkü saldırılarda İran Dini Lideri Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve İran İstihbarat Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi Muhammed Baseri'nin saldırılarda öldüğü açıklandı.

